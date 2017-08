Cameroun: « La couleur du gombo », le roman de la corruption au pays

L'ancien député Ferdinand Ndinda Ndinda met à nue les travers d'une société qui vit dans une recherche effrénée du profit ou du gain. Une pratique érigée en mode de vie, mieux en mode de gouvernance.

Martin Ejuma a perdu la tête dès l'instant où il a appris sa nomination au poste de directeur général des Forêts, de la Faune, des Parcs et des Réserves. Le jeune fonctionnaire de 35 ans a attrapé la folie des grandeurs, la folie du pouvoir ; bref cette folie qui vient de l'argent de la corruption, un argent qui coule à flots à n'en plus finir. Du jour au lendemain, la vie du jeune cadre a glissé dans le « gombo ». Ce gombo que Martin Ejuma consomme et partage n'a rien à voir avec le légume vert bien connu. Il s'agit plutôt de toutes les faveurs et tous les pots-de-vin que le Dg peut obtenir. C'est aussi avec ce gombo, rouge comme le sang, qu'il peut tout acheter dans un pays où tout est à vendre, seul le prix compte. Personne n'y échappe, même pas ce brillant ingénieur agro forestier qui était jusque-là un homme honnête et travailleur.

Voici la trame de la nouvelle histoire racontée par Ferdinand Ndinda Ndinda. Il a puisé dans un parler proprement camerounais pour trouver le titre de son roman : « La couleur du gombo », publié en 2017 au Cameroun chez Afrique d'édition (Afrédit). La corruption porte bien son nom. Elle est partout dans la vie du Dg : dans ses rapports avec des entreprises de son secteur d'activités, dans les marchés publics, dans les recrutements au sein de la grande école dont il préside le conseil d'administration. Bien plus, la corruption marque le règne de l'argent qui codifie tous les rapports sociaux : dès le foyer conjugal, dans la famille, avec la belle-famille, avec les amis, au village, pour obtenir un vote, pour orienter le contenu des médias, pour conquérir une femme, en faire sa maitresse et la rendre folle amoureuse au finish. Les exemples coulent de source, comme ce gombo qui glisse avec facilité. En résumé, tout est dans cet argent qu'on sort en toute occasion, dont tout le monde est friand et auquel personne ne résiste. C'est le règne du clientélisme généralisé. Ce que l'auteur appelle « atalakou », c'est-à-dire les louanges et flatteries intéressées à toute personne de qui on peut tirer quelque subside.

Fiction-réalité

Pourtant, le héros finit par tirer cette leçon que l'auteur entend donner : « Vous savez, le gombo est incolore, inodore et sans saveur, tout comme l'eau. Ce que vous donnez est toujours accepté, mais vous n'avez aucune garantie du résultat. Et tout se passe sans laisser de trace. C'est pour cela que je ne veux plus rien payer. » Il a donc fallu que Martin Ejuma guérisse de sa folie pour, lui-même, mieux désigner ce dont il souffrait : « C'est notre société qui est en dérive. Nous vivons dans une recherche effrénée du profit ou de gain ; ce que nous appelons gombo. Dans la boulimie du gombo, il n'y a plus de règles, de code ou d'éthique. Nous sommes devenus, tous, des chasseurs de gombo, sans foi ni loi. »

Bien naïf celui qui s'en tiendrait à la pure fiction. Ce roman n'en est pas une. En effet, la vie du personnage principal pourrait être celle de bien de ministres, de directeurs généraux ou de hauts responsables de l'administration publique camerounaise. Les rapports sociaux de Martin Ejuma rassemblent en tous points à ceux que chaque Camerounais entretient lui-même ou observe au quotidien. Les pratiques décrites donnent à voir une fresque vivante de la société camerounaise.

Pour guérir de sa folie, Martin Ejuma a dû passer par 3 années passées en prison, pris dans un complot ourdi par ses ennemis et ses rivaux qui ont réussi à le faire accuser de détournement de fonds publics. Cette fois, la lutte contre la corruption est brandie comme prétexte pour anéantir l'autre. Les sphères du pouvoir sont cette arène où tous les coups sont permis, dans la course aux postes juteux c'est-à-dire ceux qui donnent accès aux plus gros avantages de la corruption. Une guerre sans merci a cours au sein de la classe dirigeante depuis le lancement de l'opération d'assainissement des mœurs. Le roman rappelle à bien des égards la fameuse opération « Epervier » taxée, à tort ou à raison, d'instrument au service des règlements de comptes ou d'une purge politique au Cameroun.

L'instrumentalisation de la justice et l'aliénation d'une opération noble par essence, donnent à voir les insuffisances de l'architecture institutionnelle de lutte contre la corruption et les détournements de fonds au Cameroun. Une architecture qui comprend le ministère chargé du Contrôle supérieur de l'Etat, la Chambre des comptes de la Cour suprême, la Commission nationale-anticorruption, l'Agence d'investigation financière, sans compter les cellules anti-corruption logées dans chaque ministère, administration publique ou société d'Etat. La multiplication des instances de lutte contre la corruption peut laisser croire qu'il y a chez les pouvoirs publics une réelle volonté de tuer la gangrène. Mais cet élan présumé est questionné dès lors que la loi n'est pas appliquée, à savoir l'article 66 de la Constitution qui prescrit aux gestionnaires de la fortune publique de déclarer leurs biens avant l'occupation de certaines hautes fonctions dans l'Etat. Face au doigt accusateur pointé sur eux, les gouvernants, comme pour ne pas assumer seuls la faute, répondent que le mal est en chaque citoyen et il revient à chacun de le combattre.

Naturalisme africain

Et si la thérapie doit être individuelle, Martin Ejuma, le tout puissant Dg, a pu faire la sienne après avoir connu la déchéance dans son ménage, dans sa vie professionnelle, bref dans la société. Le temps passé en prison, jusqu'à son acquittement, lui a été nécessaire pour redécouvrir la parole de Dieu et se faire une foi en ce Dieu. L'enracinement spirituel apparaît dès lors en bouclier face non seulement à la corruption généralisée mais aussi aux autres faiblesses tel le tribalisme. C'est aussi la voie pour se réconcilier avec les siens, et pardonner à ceux qui ont trahi.

Dans cet autre roman, Ferdinand Ndinda Ndinda a gardé ce trait commun à ses précédentes publications. D'une part son engagement à faire une peinture saisissante des tares de la société camerounaise. Son essai « Député de brousse » est un regard que l'ancien député du parti au pouvoir porte sur les faiblesses du système parlementaire camerounais. Deux romans ont suivi, à savoir « Deux Caïmans dans un Marigot » et « Le Sorcier blanc et l'usine maudite ». Ces récits offrent un miroir de ces petites mais mauvaises habitudes qui ont fini par devenir des fléaux pour la société. D'autre part, l'auteur reste égal à lui-même. Il sait arracher au lecteur un sourire et même un éclat de rire, au détour d'une phrase, d'une réplique ou d'une métaphore. Chacun se reconnait dans ce style littéraire qui plonge dans le réel et se nourrit abondamment des traditions. Un naturalisme bien africain. L'enchaînement des évènements n'est que plus palpitant. Et la lecture des plus passionnantes.