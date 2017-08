Sénégal: Secteur des hydrocarbures - 34% de la SAR cédés à Locafrique Holding

D'ores et déjà, Locafrique Holding mettra immédiatement à la disposition de la SAR et de ses partenaires techniques, un financement de 70 millions d'euros, pour la mise en œuvre de son plan stratégique 2016-2021 qui permettra l'optimisation de ses procédés en vue d'augmenter sensiblement ses capacités de production mais aussi pour l'acquisition des équipements nécessaires pour le raffinage du pétrole brut découvert dans notre pays.

Ainsi Locafrique Holding va se substituer au Groupe Bin Laden dans le financement du PEMS et dans tous ses engagements et conditions d'exécution tels que consignés dans l'Accord signé avec le Gouvernement du Sénégal.

De même, le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré et ayant constaté que les autres actionnaires ont renoncé à leurs droits de préemption, a adopté à l'unanimité, la cession des actions détenues par PCMC (Groupe Bin Laden) à Locafrique Holding, société de Financement et d'Investissements de droit et de capitaux sénégalais établie à Dakar.

La source rappelle que le Groupe Bin Laden est entré dans le capital de la Sar en 2010, à la demande du Gouvernement du Sénégal, avec pour objectif d'en prendre le contrôle et de procéder au financement du Programme d'Extension et de Modernisation de la Sar (Pems).

