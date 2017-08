Sénégal: Eliminatoires Coupe du monde «Russie 2018» - 26 «Lions» pour la conquête de la 1ère place

Le début du regroupement pour ces deux matches aura lieu à partir du 28 août prochain à Saly et le premier match à Dakar le 2 septembre avant d'effectuer un déplacement trois jours plus tard à Ouagadougou.

Parmi les sélectionnés, on retrouve trois nouveaux joueurs tels El Hadj Assane Dioussé, un jeune joueur qui a quitté Atlanta en Italie pour signer cette saison à l'As Saint-Etienne. Sans occulter, un autre jeune prometteur qui va faire ses premiers pas en équipe nationale. Il s'agit de Amadou Touré de Horoya Fc de Conakry. Mais aussi de Modou Diagne de l'As Nancy Lorraine (Ligue 2, France). Des joueurs «talentueux», selon Cissé et qui méritent une sélection à l'image des autres.

En vue de la double confrontation entre le Lions du Sénégal et les Etalons du Burkina Faso pour la troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie, le sélectionneur national Aliou Cissé a publié une liste de 26 joueurs.

