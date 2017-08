Selon Abdoulaye Daouda Diallo, cette visite va permettre à son homologue gambien de connaitre les fondements de la pratique de la police nationale, de la formation académique à la formation professionnelle. Pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme, qui est une raison fondamentale pour les deux pays frères de renforcer les frontières pour plus de sécurité, «nous travaillerons pour que notre coopération soit beaucoup plus rigoureuse avec la Gambie et c'est l'occasion de leur montrer ce qu'on est entrain de faire ».

Après la visite du laboratoire de langue , du stand de tir , des matériels et équipements, et des voitures dont dispose la police sénégalaise , le ministre de la Gambie s'est montré satisfait du travail que fait le Sénégal dans le domaine de la sécurité. Selon lui toujours, de nouvelles idées sont en cours pour la Gambie: «Nous avons appris pas mal de choses importantes à faire. De nouvelles idées pour comment maintenir l'ordre publique dans notre pays » souligne t-il.

