Mohamed Ibn Chambas, Représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a un nouveau second.

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a annoncé, le 14 août 2017, la nomination de Ruby Sandhu-Rojon en tant que nouvelle Représentante spéciale adjointe pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Mme Sandhu-Rojon remplace Mme Hiroute Guebre Sellassie, qui a terminé sa mission le 6 août 2017, informe un communiqué du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS).

Selon la source, Mme Sandhu-Rojon a acquis une solide expérience avec les Nations Unies pour avoir occupé des postes de direction avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Et elle a une forte expérience en planification stratégique, en coordination et des compétences programmatiques. Depuis 2014, elle a été administratrice adjointe du PNUD et directrice régionale adjointe du Bureau régional pour l'Afrique. Elle a occupé le poste de coordonnatrice résidente des Nations Unies au Ghana de 2010 à 2014 et était directrice du PNUD pays au Burkina Faso, où elle a également assumé l'intérim du représentant résident.

Auparavant, Mme Sandhu-Rojon a été Chef de la Section africaine des Volontaires des Nations Unies (VNU) en Allemagne, Représentante résidente adjointe du PNUD à Madagascar de 1999 à 2002, et chargée spéciale de l'Administrateur du PNUD de 1997 à 1999. Elle a commencé sa carrière comme chargé de programme à la section africaine du Fonds de développement des Nations Unies pour les femmes (Onu-Femmes), renseigne la source.

Le Secrétaire général remercie Mme Guebre Sellassie pour toutes ses réalisations en tant qu'envoyée spéciale pour le Sahel et ensuite comme Représentante spéciale adjointe pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, notamment pour son rôle dans la mobilisation du soutien international pour la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Née en 1962, Mme Sandhu-Rojon est titulaire d'une maîtrise en politique russe de la London School of Economics et d'un bachelor en sciences politiques spécialisée en économie internationale et politique du Bryn Mawr College, aux États-Unis. Elle est mariée et a deux enfants.