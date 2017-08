En plus, le ministère tient à préciser que les établissements d'enseignement supérieur (écoles et instituts) qui recrutent par voie de concours, test ou entretien conservent leurs procédures particulières d'admission. Il attire toutefois l'attention des bacheliers sur la nécessité de procéder, aussi, à leur inscription sur le site pour conserver le droit d'être orienté ultérieurement par l'Etat dans un établissement d'enseignement supérieur publics ou privé en cas de non sélection. Sur les 142 824 qui ont composé à la session de l'année 2017, rappelons-le, 45 171 ont obtenu le premier diplôme universitaire soit un pourcentage de 31,6%.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction hier, mercredi 16 août, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe que les bacheliers ont 15 jours pour procéder à cette étape indispensable d'accès aux universités publiques. C'est-à- dire du 14 août 2017 à 00h au 30 août 2017 à minuit, délai de rigueur. Comme chaque année, les services de Mary Teuw Niane soulignent «tout bachelier qui n'aura pas formulé sa demande sur le site dans les délais prescrits ne sera pas orienté par l'Etat du Sénégal dans les établissements d'enseignement supérieur publics et privés».

