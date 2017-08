Cameroun: Relations internationales - Comprendre les enjeux et les défis

revue litteraire

L'ouvrage intitulé « Relations internationales contemporaines : mythes, manipulations et réalités » a été dédicacé à Yaoundé.

Ambiance de campus vendredi dernier à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Convié à la cérémonie de dédicace d'un ouvrage écrit par deux universitaires, l'invité lambda a pu mesurer par la portée des échanges, les défis et les enjeux des relations internationales.

C'est pour éclairer la lanterne de leurs lecteurs que les auteurs de « Relations internationales contemporaines : mythes manipulations et réalités », paru aux éditions L'Harmattan en juin 2017, ont adopté cette démarche didactique. Lorsque l'on parcourt l'opuscule de 483 pages, on découvre entre les lignes des réponses claires et précises et des grilles de lecture pour la compréhension du monde contemporain.

Daouda Fall et Michel-Cyr Djiena Wembou, auteurs de l'ouvrage en question, ont fait usage de leurs casquettes d'universitaires à l'expérience avérée dans le domaine pour questionner les enjeux des relations internationales contemporaines. Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr. Aboya Manassé a insisté sur l'apport euristique de l'ouvrage.

Pour lui, « lorsqu'une œuvre de cette envergure paraît, c'est toujours la communauté universitaire qui s'en trouve honorée et enrichie ». De l'avis de Michel-Cyr Djiena Wembou, co-auteur, « les enjeux des relations internationales touchent divers secteurs de la vie. Les rôles des acteurs tiennent compte des paramètres bien établis sur des relations d'intérêt, de pouvoir et le plus souvent de domination.

Il faut donc, en tout temps et en tout lieu, être conséquent pour tirer son épingle du jeu dans le concert des nations ». Rédigé pour être un document de référence, mieux un bréviaire dans la spécialité des relations internationales, l'ouvrage, explique le Pr Mathias Eric Owona Nguini, se situe aux confins de l'analyse juridique du droit, de l'analyse économique et de la science politique.

Dans la note de lecture qu'il a faite à l'entame de la dédicace, le politologue fait constater que les « auteurs ont voulu rendre compte sur un mode informel et simplifié de la dynamique complexe des relations internationales en tenant compte du contexte actuel marqué par la mondialisation ».