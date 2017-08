Cameroun: Le gouverneur à Yaoundé II

Il s'est longuement étalé sur les nuisances sonores. « Cette localité a la particularité d'être marquée par la présence de nombreux bars et églises. Chose qui engendre des nuisances sonores. Pour les tenants des bars, vous devez respecter les heures de fermeture, et pour les églises, n'installez pas vos baffles à l'extérieur pour créer du vacarme.

Puis, il a recommandé aux populations de s'unir pour mettre un terme au désordre urbain et à l'incivisme. Particulièrement aux conducteurs de moto-taxis, il a demandé de respecter leur zone d'activité, et de travailler en collaboration avec les forces de l'ordre pour lutter contre le banditisme.

Il s'agit de trouver une solution face à l'insécurité grandissante caractérisée par les agressions, le vol à l'arraché, le vol des voitures, qui règne dans cette localité. Et également au désordre urbain dont les mototaxis sont les principaux les instigateurs. A son tour, le gouverneur a assuré qu'il fera son possible pour régler certains problèmes. Pour le reste, il fera appel à des personnes compétentes.

Et c'est avec tambours, tam-tams et balafons que les populations de cette localité l'ont accueilli. Le maire de la commune de Yaoundé II, Luc Assamba a saisi cette opportunité pour dresser son chapelet de doléances.

