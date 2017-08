Cameroun: Développement intégral, préoccupation permanente

S'il est beau naturellement, selon l'adage, de voir des frères réunis pour une cause commune, l'Assemblée générale de l'Association pour le développement économique, social et culturel du Nyong et So'o (ADENSO) tenue récemment à Mbalmayo, a donné l'occasion d'apprécier les bienfaits de la mutualisation des efforts.

Sous le thème : « Forces vives du Nyong et So'o pour un développement durable et intégral », les filles et fils de ce département de la région du Centre se sont mobilisés autour d'une élite représentative à un très haut niveau des administrations camerounaises.

Aux côtés du président de l'ADENSO, Pr. Joseph Pierre Fouda, on a ainsi pu remarquer les présences entre autres du président du Comité des sages de l'association et par ailleurs délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbarga Nguélé, de Grégoire Owona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale et non moins fils du terroir, sous le regard approbateur du préfet du département du Nyong et So'o.

Une mobilisation qui n'aurait pas eu tout son sens pragmatique, si elle n'était soutenue par un fil d'Ariane : le développement du département du Nyong et So'o, qui du reste regorge d'un énorme potentiel.

Et le Pr. Joseph Pierre Fouda a eu les mots justes pour le relever : « Notre département est riche, cependant il faut valoriser tout ce potentiel naturel », a-t-il déclaré dans son allocution d'ouverture des travaux.

Avant d'ajouter en filigrane que ce noble objectif n'est accessible que si tous les enfants des six arrondissements que compte le Nyong et So'o restent solidaires.

Dans ce sens, de nombreuses initiatives individuelles des dynamiques élites du département ont précédé le travail en commun dont les bases ont été jetées samedi dernier.