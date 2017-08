Tunisie: Un investissement qui cible les secteurs innovants

Toujours d'après la même source durant le mois de juin 2017, l'investissement déclaré dans le secteur industriel a atteint le montant de 164.2 MD, contre 188.6 MD lors du mois de juin 2016, enregistrant ainsi une baisse de 12.9%.

Le nombre de projets déclarés a atteint 209 au cours du mois de juin 2017 contre 278 en juin 2016, soit une baisse de 24.8%. Ces projets permettront la création de 3.221 postes d'emploi contre 3.731 postes d'emploi lors du mois de juin 2016, ce qui correspond à une baisse de 13.7%.

Fabrication de faisceaux de câbles

Durant les six premiers mois 2017, l'investissement déclaré dans le secteur industriel a atteint le montant de 1.942.0 MD contre 1.620.3 MD lors des six premiers mois 2016 enregistrant ainsi une augmentation de 19.9%. Le nombre de projets déclarés a atteint 1.968 au cours des six premiers mois 2017 contre 2.018 durant la même période en 2016, soit une baisse de 2.5%. Ces projets permettront la création de 31.822 postes d'emploi, contre 28.937 durant les six premiers mois 2016, soit une augmentation de 10%.

L'approche sectorielle montre clairement que la baisse enregistrée au niveau des investissements à 100% étrangers et en partenariat est imputable essentiellement au secteur des industries mécaniques et électriques dont les investissements sont passés de 252.0 MD à 140.3 MD, suite à la déclaration durant les six premiers mois 2016, de l'extension d'une unité de fabrication de pièces mécaniques de précision pour le secteur aéronautique pour un montant de 67.6 MD, de l'extension d'une unité de fabrication de pièces de structure aéronautique pour un montant de 35.6 MD. On a déclaré, aussi, l'extension d'une unité de fabrication de faisceaux de câbles pour automobiles pour un montant de 13.0 MD.

Les secteurs des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (investissements étrangers ou en partenariat) ont atteint 7.1 MD contre 39.2 MD enregistrant ainsi une baisse de 81.9%, suite à la déclaration au cours des six premiers mois 2016 du renouvellement de matériels de deux cimenteries pour respectivement un montant de 9.4 MD et 9.0 MD.

En contrepartie, le reste des secteurs ont enregistré des résultats positifs au niveau des investissements totalement étrangers et en partenariat durant les six premiers mois 2017. Ainsi, les investissements dans le secteur des industries agroalimentaires sont passés de 111.0 MD à 112.1 MD au cours des six premiers mois 2017 enregistrant ainsi une hausse de 1.0%. Les investissements dans le secteur des industries diverses ont connu, de leur côté, une hausse de 18.0% durant les six premiers mois de l'année 2017 (70.3 MD contre 59.6 MD en 2016).

La valeur des investissements dans le secteur des industries chimiques a augmenté de 18.9% durant les six premiers mois de l'année 2017 (38.4 MD contre 32.3 MD en 2016) alors que ceux du secteur des industries du textile et de l'habillement ont connu une hausse de 90.0% (34.2 MD contre 18.0 MD en 2016) en 2016. Dans le secteur des industries du cuir et de la chaussure, les investissements étrangers et en partenariat sont passés de 1.0 MD à 3.0 MD.