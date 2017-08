Tunisie: Pas de quoi paniquer

La bande à Mohamed Kouki a mordu la poussière avant-hier sur la difficile pelouse de Métlaoui.

Pour le technicien banlieusard, le come-back dans la cité minière où il vécut ses plus belles heures de triomphe a été amer. En vérité, il aurait pu y avoir une autre issue sans le penalty raté à la 43e minute par Youssef Fouzai pour un accrochage dans la surface d'Ahmed Hosni par Aymen Ayari. Le premier penalty raté en Ligue 1 cette saison et qui plus est par un véritable spécialiste qui ne rate presque jamais la transformation des coups de réparation que ce soit avec le SG ou le CSHL...

Les gars du Bardo se sont plaints de l'état désastreux du tartan de Métlaoui qui va être renouvelé à l'occasion de la trêve internationale du mois de septembre prochain consacrée à la double confrontation Tunisie-RD Congo.

Kouki parle de son côté d'une grosse déception : «Nous avons fait maladroitement revenir les locaux dans le match, observe-t-il. Le premier but encaissé, œuvre de Mhamedi, ne l'a pas été sur une action construite. Au contraire, nous étions en phase d'attaque. L'adversaire a intercepté le ballon et bénéficié d'une balle arrêtée qui a amené le premier but sous forme de tournant de la rencontre. Je connais la force de l'ESM une fois menant au score. Cela a l'air de la galvaniser».

Ossature gabésienne

Pour sa première à la tête des «Rouge et Vert», le nouveau staff technique s'est appuyé sur l'ossature gabésienne ( Hosni, Fouzai et Kethiri).

Jean-Daniel Badi et Aymen Kethiri ont été alignés à la récupération, Rabii Homri et Slim Jedaïed sur les ailes, Ahmed Hosni en pointe, soutenu par Youssef Fouzai.

Quant à l'arrière-garde, elle se composait de Mohamed Ben Ali à droite et Cherif Chorfène à gauche, Bassem Boulaâbi et Mohamed Ali Jouini à l'axe. Le tout devant l'ancien keeper béjaois Kaïs Amdouni.

Une formation qui a fière allure et qui doit se racheter samedi ou dimanche prochain au Bardo face au Club Sportif Sfaxien.

Bessan à la relance

Dans cette première sortie à domicile, la configuration de l'équipe pourrait changer à la faveur de la qualification de la dernière recrue, Jacques Bessan, recruté pour deux saisons. L'ancien avant-centre de l'ES Zarzis, du CA Bizertin, d'EGS Gafsa et du Club Africain doit donner davantage de profondeur à une ligne offensive stérile avant-hier.

En débarquant au Bardo, l'attaquant béninois espère relancer une carrière freinée par ses petites prestations avec le CA et qui firent même douter de ses capacités à s'imposer chez les grosses cylindrées.