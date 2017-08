Tunisie: L'égalité devant l'héritage dérange qui ?

Contrairement à une idée (souvent) reçue, la liberté ne s'arrache pas, elle est imposée aux sociétés.

Il suffit, pour s'en persuader, de regarder les révolutions passées : concoctées par une poignée d'individus, soumises à tous les autres par la foi de ce groupuscule, puis imposées, le plus souvent par la force.

En Tunisie, si Bourguiba n'avait pas forcé le cours de l'histoire et les automatismes de ses concitoyens, jamais nous n'aurions eu le Code du statut personnel. Il faut croire que c'est ainsi que mûrissent les sociétés. Il faut d'abord les secouer, ébranler leurs automatismes, puis les placer devant un texte de loi qui fait fonction de fait accompli. Ce fait accompli peut être un immense bonheur, il sera, de la même façon, imposé aux êtres qui l'intégreront, par la force de l'habitude, dans leurs automatismes de vie, puis, au bout d'un temps plus ou moins long, considéreront que ce fait accompli va absolument de soi, qu'il leur appartient et qu'ils ne peuvent vivre sans sa présence.

Ce que vit la société tunisienne en ce mois d'août 2017, s'apparente, quoiqu'à un degré beaucoup moindre, à ce qu'ont vécu Tunisiennes et Tunisiens, un certain 13 août 1956. Une secousse tellurique, non quantifiable sur Richter. A cette secousse répond un curieux immobilisme : pas de manifestations de masse, soutenant ou fustigeant le projet, mais un flot incessant de commentaires qui approuvent, ou dénigrent, d'analyses (telles celle que vous lisez là), tout cela pareil à l'écume qui coiffe une lame avançant vers le rivage. Mais, fondamentalement, notre société se « fige » dans une position d'attente.

L'attente de ce qui va arriver, de ce texte sur lequel une commission (imposée d'en haut, elle aussi) va plancher pour examiner tous les aspects de la question, et les décortiquer à travers différents registres. Ensuite, au bout d'un délai de longueur variable, un texte finira par éclore. Soumis à une assemblée légiférante, l'actuelle ou celle d'après, le texte, également objet d'atermoiements, de commentaires et de contre-commentaires, finira par passer un jour. Et la loi, inscrite puis oubliée, mais présente pour toujours comme un fait accompli, commencera alors son lent travail d'intégration dans la conscience collective. Dans cinquante ans, nos petits-enfants s'étonneront que nous ayons tant parloté au sujet de ce qui leur paraît absolument évident, à savoir l'égalité hommes-femmes face à l'héritage !

On dit souvent, avec raison, que le premier pas est le plus difficile. Le plus beau, sans doute. C'est en tout cas le pas essentiel ; tout le reste n'est qu'exécution. Une exécution qui n'est en vérité qu'un travail de concrétisation, de passage au réel, d'une idée qui flottait dans l'inconscient des êtres. L'égalité devant l'héritage était une de ces idées.

Nous sommes tous, pour une grande part, dirigés par nos automatismes, jusqu'au jour où on nous incite, ou oblige, à changer ces automatismes. Alors, nous enfilons notre nouvelle tenue, tout étonnés de sentir à quel point nous sommes à l'aise dedans.

Par-delà les assentiments déclarés, ou les rejets haineux de la proposition faite par le président Béji Caïd Essebsi, tous les Tunisiens, du plus conservateur à l'ultralibéral, doivent compter avec ces automatismes, inscrits, tels des moules, dans les consciences et déterminant, bien plus fortement que les mots, nos façons d'être et d'agir. Notre bonne société civile, dont nous sommes si fiers, nos gauchisants éclairés, nos ultradémocrates ont tous, dans leur armoire, une mère, une tante, voire une sœur, ayant hérité de la moitié de ce qui est revenu à son frère, et cela de la part d'un père instruit, également démocrate, aimant ses filles, mais soucieux avant tout d'obéir à ses propres automatismes, ceux qui l'ont construit tout petit, le formatant souvent pour la vie. Et là, le fait religieux constitue un prétexte en or, une aubaine en vérité, pour justifier et pérenniser ces automatismes sociaux : « c'est inscrit dans le Coran, voyons, c'est donc intouchable ! »

Evidemment, tout le monde perd de vue, ou feint d'oublier que l'Islam est la religion qui a le plus recommandé ce qu'il est convenu d'appeler « l'ijtihad », cette nécessité d'œuvrer, au présent, pour faire qu'un texte datant de 1.400 ans s'accorde aux contingences de l'époque, cela sans trahir le contenu du texte, mais en l'adaptant par une lecture issue des nécessités de la situation actuelle. Faut-il rappeler que le verset coranique stipulant que la moitié de l'héritage devait revenir à la femme était, à l'époque du Prophète, une immense révolution en faveur de la femme !

Elle qui, à cette période, (lors de la mort d'un père ou d'un époux) était, elle-même, léguée en héritage, avec le cheptel et les biens matériels, à son frère aîné ou son oncle qui la mariait ou en faisait une servante, selon son bon plaisir ! Faut-il aussi rappeler que jusqu'à nos jours, dans les campagnes tunisiennes, la femme ne reçoit des biens de son père que ce que sa fratrie mâle juge bon de lui laisser, après que cette fratrie s'est servie abondamment et en premier ?

C'est que les automatismes sociaux sont, pour une grande part, nourris à des sources communes à toutes les sociétés. Deux de ces sources sont universelles : le machisme et la méfiance vis-à-vis de l'autre. Du machisme que dire qui n'ait déjà été raconté, dénigré, sinon que, par-delà tous les propos, ce machisme persiste et signe ! C'est que dans nos sociétés patriarcales et régentées par une religion monothéiste, la figure de l'homme est investie d'une autorité et d'une puissance allant de soi. Et ce ne sont pas les hommes qui s'en plaindraient ou qui voudraient changer un tel état de fait ! Il leur fournit tant d'avantages moraux et matériels ! Pourquoi changer un cheval qui gagne (contre une jument, a fortiori... ). Contre cette image de machisme, adopté mentalement par les êtres, et ce qu'elle véhicule comme vécu inconscient, toutes les phrases qu'on pourra aligner ne seront que bavardages pour se donner bonne conscience ! Seule la force combat la force ; dans ce sens, seul un texte de loi imposant l'égalité devant l'héritage pourra s'opposer à un machisme qui n'est pas près de s'éteindre dans les sociétés.

Autre automatisme qui régente les sociétés : il s'agit de la méfiance à l'égard de l'autre. Cet « autre» est bien souvent la frange sociale différente, ou jugée faible, impuissante : l'étranger, l'enfant, la femme... La méfiance à l'égard de la femme est ainsi une donne ancestrale qui moule et régente les inconscients et garde de beaux jours devant elle. A tous ces automatismes dont la force nous échappe, on ne peut qu'imposer une autre force extérieure qui pourra les neutraliser. Libre à eux de demeurer, tels des crapauds dans une mare, dans le cloaque de nos archétypes immémoriaux. Notre vie et nos actes seront ailleurs.

Ce 13 août 2017, le président Béji Caïd Essebsi a donné l'impulsion (la force active venue d'en haut) pour instaurer, par la loi, l'égalité homme-femme face à l'héritage. Tôt ou tard, une loi, dans ce sens, adviendra et ce président aura ainsi gravé son nom aux côtés de ceux qui ont fait avancer les libertés individuelles dans notre pays.

N.B. : Les opinions émises dans cette tribune n'engagent que leur auteur.

Elles sont l'expression d'un point de vue personnel.