Tunisie: Les arbitres en grève !

La FT Tennis nie

Dans un long communiqué, la FTT a réagi à la grève des arbitres tunisiens en déclarant que le bureau fédéral a vu bon de changer la composition de la commission fédérale des arbitres pour dépassements (quel genre de dépassements ?), et que les arbitres ont décidé de faire grève sans préavis et de ne pas diriger les matches du tournoi de Mégrine, et qu'ils refusaient la nouvelle retenue à titre d'impôts. La FTT a pris une position ferme au lieu de chercher la négociation avec plus de 100 arbitres.

C'est finalement une richesse pour notre tennis qui va être dilapidée et on se rappelle des années où la FTT faisait appel à des arbitres étrangers pour diriger les tournois futures vers la fin des années 90. L'affaire ne va pas s'arrêter là. En tout cas, on ne peut pas perdre toute une génération d'arbitres et de juges de ligne pour n'importe quel motif. Les affaires des arbitres, ce sont les arbitres qui doivent s'en charger.