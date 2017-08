Tunisie: Soirées musicales de qualité

On ne peut faire que des estimations. Personne n'est en mesure de livrer des chiffres exacts. Les Tunisiens ayant… Plus »

D'autres soirées artistiques ont été programmées, l'on cite, notamment, le spectacle «Résonance» de Jassar Haj Youssef avec la participation des artistes «Bénédicte Maurseth» et «Anne Sadovska» (samedi 19 août), le spectacle de chorégraphie : «Caprice» de Achref Haj Mbarek (dimanche 20 août), le spectacle musical du trio Zied Zouari (violon), Abdelkader Haj Kacem (percussion) et Wassim Berrhouma (basse) prévu le lundi 21 août, le spectacle «Aroug» de Badreddine Dridi (mardi 22 août), le spectacle «Il était une fois» avec Lobna Noomen et Hess Band (mercredi 23 août) et enfin la soirée de clôture, prévue le jeudi 24 août où se produira le spectacle «Ajart band projet» de Mohamed Hatem Hmila. A noter que tous les spectacles débuteront à 22h00.

