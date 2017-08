Tunisie: Les «Sang et Or», trop forts

On ne peut faire que des estimations. Personne n'est en mesure de livrer des chiffres exacts. Les Tunisiens ayant… Plus »

Avec une richesse d'effectif aussi providentielle, le staff technique «sang et or» ne peut que se frotter les mains; pourvu que la concurrence ne tourne pas au vinaigre et ne décourage pas quelques-uns parmi ces remplaçants de marque au point de leur faire douter de leur talent.

Franck Kom, le Camerounais récemment recruté, a, lui aussi, été titulaire durant toute la rencontre et il semble qu'il ne va plus lâcher prise. Ce sera au détriment d'un autre joueur au talent prometteur, en l'occurrence Ghaïlane Chaâlali qui a été contraint à faire une petite apparition en fin de match.

On savait l'effectif «sang et or» très fourni avec la large opération de recrutement qui se poursuit non-stop depuis au moins deux ans déjà. Cela réconforte le staff technique, certes, mais parfois ça risque de devenir gênant et embarrassant et pour le coach et pour les remplaçants de marque, dont regorge désormais le banc de l'Espérance.

Et c'est à une domination «sang et or» de bout en bout qu'on a assisté malgré quelques tentatives offensives sans grande conviction de la part des Sudistes qui, en réalité, n'y ont vu que du feu.

Pourtant, on croyait que l'absence des supporters espérantistes, par mesures disciplinaires, ajoutée à la forte canicule allaient freiner quelque peu l'élan de l'EST, mais rien n'en fut.

Les intentions des «Sang et Or» allaient se confirmer à la dernière minute de la première mi-temps, quand le même Anis Badri a marqué le deuxième but de la rencontre pour en sceller le sort irréversiblement.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.