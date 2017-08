Tunisie: Le cinéma - Passion et inquiétudes

Bien que le climat soit frisquet le soir, les films de la compétition réchauffent les esprits et ravivent la flamme cinéphilique qui existe en chaque spectateur. La sélection est, cette année, meilleure même si les conditions de projection sont restées les mêmes subissant parfois quelques retards. Du côté de la compétition nationale, les films tunisiens, qu'ils soient produits par la Ftca ou les écoles, demeurent approximatifs tant sur le plan esthétique que thématique.

Agonie du 7e art

Un documentaire comme «Olympia» de Ridha Hammami, produit par le club de Menzel-Bourguiba sur l'agonie d'une salle de cinéma qui porte le nom du titre du film, se perd en conjectures. Au lieu de cerner le sujet, le réalisateur s'engage dans une démarche plus large qui consiste en des témoignages pas toujours utiles pour le film, d'autant plus que les personnages sont mal cadrés et les enchaînements entre les séquences bâclés. Pourtant, le sujet, qui n'est pas original puisqu'il a été traité plusieurs fois, aurait pu bénéficier d'un meilleur traitement filmique.

La vieillesse, la mort et la souffrance, ces thèmes reviennent souvent dans les films de la compétition internationale : «Fleurs» de Judita Gamulin (Croatie), «Story of Fatat» de Hédi Zakak, «Samir Cheikh Echabab» de Christelle Younes (Liban), «Etarnally Child» de Lorena Sopi (Albanie) ou encore «Trace», documentaire de Ayerim Villanueva (Espagne) montrent les handicaps physiques des personnages allongés sur leur lit de mort.

Les histoires racontées ont souvent pour personnage principal un vieil homme alité entouré des siens qui essaient de l'accompagner et de soulager sa souffrance. «Samir Cheikh Echabab» prend la mort à contrepied par le biais de l'humour.

Dans un plan fixe, un mort, dont on ne voit pas le visage, mais juste le cercueil placé dans une église, parle à ses proches qui viennent tour à tour à ses obsèques. L'approche est amusante, dans la mesure où la mort est dédramatisée.

Toujours dans le même ordre d'idées, «Agonie» de Ghassen Jeribi de l'Isamm (Tunisie) en compétition nationale montre en 10 minutes la mort lente et sûre d'un jeune homme enfermé dans un cercueil.

Ce cercueil serait-il le symbole de ce qu'on appelle «le magasin» de la caméra disparue avec l'arrivée du numérique.

«Et pourtant, ça tourne» de Néji et Farhat du club de Hammam-Lif donne à voir en 2 minutes les complications de tournage dans un espace fermé. «Poussières indignes» de Zaki Sammoud du club de Kélibia en compétition internationale s'intéresse, lui aussi, à la question du cinéma et au tournage à travers l'interview qui tourne mal d'un immigré tunisien en Italie. L'image et le cinéma sont des sujets récurrents, notamment dans les films tunisiens.

Naissance du gaming

Si on s'amusait à donner du sens à cette question de la mort et de l'agonie, celle-ci serait la métaphore d'une époque qui s'achève, celle du cinéma dont on vit peut-être les derniers jours. Après la disparition des salles, c'est le film lui-même qui serait menacé par une nouvelle tendance très prisée chez les jeunes : le «gaming», une nouvelle expression de l'état du monde culturel en expansion. L'industrie du jeu vidéo inspiré par des films prend de plus en plus de place au détriment du cinéma dont les aînés, ceux qui ont fait rêver des générations, sont en train de disparaître.

La culture du jeu commence depuis quelques années à se répandre et à s'étendre et risque de mettre à mal le cinéma dans la forme que nous connaissons. Les films du Fifak ont le mérite de nous permettre de réfléchir sur le sens même du cinéma. Serait-ce l'annonce de la fin de l'industrie du cinéma et l'avènement d'une nouvelle, celle du gaming que nous révèlent certains films de la 32e session du Fifak ?