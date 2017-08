Tunisie: Des retouches s'imposent

Du pain sur la planche

Le coach aghlabide a de bonnes raisons de s'inquiéter, vu le manque de concentration et de réalisme de ses protégés. Et Salem Guédhami d'expliquer : «Nous avons présenté un fond de jeu et une bonne maîtrise de la balle en phase offensive, mais ce qui nous a manqué, ce sont la concrétisation et la dernière touche devant les bois. Nous avons varié les actions afin de déstabiliser la défense de l'adversaire. La disqualification des nouvelles recrues nous a privés de solutions dans les différents compartiments du jeu. L'absence de Munduga pour des raisons de santé, inattendue, a chambardé nos choix. Son remplaçant, le jeune attaquant Chehaibi, a affiché des qualités respectables. Toutefois, il a manqué de réussite en phase finale. Il n'a pas été en harmonie avec ses camarades. J'espère que le nouveau staff technique continuera à travailler encore pour remanier ces maladresses».

Bref, la Chabiba a été déboussolée à cause de ses problèmes administratifs et les difficultés budgétaires. Le nouvel entraîneur Pascal Janin s'attend à un énorme chantier pour retrouver les repères du groupe et soigner les lacunes constatées au cours de la rencontre face au SG.

Ajouté le : 17-08-2017