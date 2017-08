Togo: Yark et Boukpessi gonflent les muscles face à Atchadam et partisans

Les marches simultannées du PNP (Parti Nationaliste Panafricain) de Tikpi Atchadam, dans plusieurs villes du Togo ne sont pas interdites mais seulement que le point d'achoppement est l'itinéraire des cortèges qui n'épargne pas la Nationale N.1.

Ainsi, à Lomé par exemple, alors que le parti compte marché de l'échangeur d"'Agoé pour chuter au Carrefour GTA de Lomé, les ministres Yark Damehame de la Sécurité et de la Protection civile, et Payadowa Boukpessi, de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, y voient mal un tel itinéraire et en proposent d'autres. A entendre les deux ministres qui étaient conférence de presse ce jour, interpellés sur l'itinéraire, les dirigeants du parti au symbole du cheval rouge n'ont pas jugé utile venir se présenter à la réunion prévue à cet effet.

Pour ces deux membres du gouvernement togolais qui disent déceler des intentions inavouées derrière ces marches éclatées dans différentes villes du pays (Lomé Anié, Bafilo, Sokodé et Kara) et à l'étranger, il n'est pas question de reculer devant cet agissement du parti. "Le gouvernement constate que l'itinéraire prévue par le PNP a pour objectif de bloquer le pays et par conséquent leur propose une autre itinéraire". "Nous savons ce qu'ils ont en tête mais ça ne passera pas dans ce pays... On va les disperser au point de rassemblement d'une façon propre. Advienne que pourra".

"S'ils s'entêtent, ce n'est pas à l'autorité de reculer. Si aujourd'hui, le gouvernement dit qu'on les laisse faire et que demain d'autres partis aussi décident, on fait quoi ? Cela nous amène où ? C'est quoi PNP ? Il y avait des partis politiques avant PNP... ", ""Si nos éléments essuient un coup de feu mes élément vont riposter". Ce sont là entre autres réactions des deux ministres qui informent mieux sur la position du gouvernement togolais vis-à-vis de ces marches du PNP.

Pour l'exécutif togolais, qui dit fonder sa démarche sur l'article 12 de la loi Bodjona portant sur les manifestations publiques, si le parti et ses responsables refusent de changer d'itinéraires, alors, il n'y aura pas marche.

C'est en tout cas une position du gouvernement qui conjugué avec l'inflécissement du PNP, du moins jusqu'à la sortie ce matin de son président sur une radio privée de Lomé, amène à se demander si cette manifestation tinedra ou ne tiendra pas. Tout compte fait, seules les évolutions cet après-midi et demain vendredi nous situeront.

Pour rappel, le PNP avait appelé à ces manifestations pour réclamer le retour à la Constitution de 1992 et le vote de la diaspora.