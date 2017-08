Ile Maurice: Accord MITD-Mauritius Prison Service - Les détenus formés à la boulangerie, l'élevage...

Apprendre un métier aux prisonniers pour faciliter leur intégration dans la société. C'est l'objectif de la collaboration entre le Mauritius Institute of Training and Development (MITD) et le Mauritius Prison Service. Un Memorandum of Understanding (MOU) a été signé entre ces deux établissements, jeudi 17 août, à la MITD House, à Phoenix.

Cet accord donne la possibilité aux détenus d'opter pour une formation pour trouver un emploi ou même créer leur propre commerce après avoir purgé leur peine de prison. La formation est aussi accessible aux agents pénitentiaires.

Plusieurs cours seront proposés, notamment la boulangerie, l'agriculture et l'élevage, la coiffure et la fabrication de chaussures. Un certificat sera remis après la formation. «Le MITD et le Mauritian Prison Service collaborent depuis 2012 et environ 200 à 250 ex-détenus ont pu bénéficier de cette collaboration jusqu'ici. Certains sont parvenus à se reconstruire une vie grâce aux formations accordées. Le but est d'augmenter leur chance d'avoir une source de revenu», a souligné le directeur du MITD, Pradeep Joosery.