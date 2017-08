Ile Maurice: Drogue - «J'ai la conscience claire», soutient Pravind Jugnauth

«Mo pa les mwa infliansé par nimport ki», «Mo kapav dibout an fas nimport kisanla» ou encore «Mo konsians kler»... C'est un Pravind Jugnauth combatif qui a participé à la cérémonie de dévoilement d'un nouveau modèle de «smart residence» à Résidence Onyx, Quatre-Cocos, jeudi 17 août. Ce, en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment Showkutally Soodhun, Ravi Rutnah ou encore Roubina Jadoo-Jaunboccus.

Lors de son discours, le Premier ministre est revenu sur son intention de déposer devant la commission d'enquête sur la drogue. «J'irai devant la commission de la drogue et je répondrai aux questions que l'on me posera. J'ai la conscience claire. Cette audition ne va pas me ralentir. Lepep peut compter sur moi pour faire mon travail», a avancé Pravind Jugnauth.

Le chef du gouvernement a également abordé la question du Metro Express. Il a, une nouvelle fois, fait une sortie contre la presse, qualifiant de «faussetés» les différents articles. «Certains ont affirmé que le pays sera endetté à jamais avec un projet à Rs 18 milliards. Bizin dir minis lédikasion réavoy mwa lékol. Rs 18 milliards pli gro fardo ki Rs 29 milliards?»

80 maisons de 60 m2

Ainsi, 80 maisons seront construites à Quatre-Cocos, d'une superficie de 60 m2, à l'architecture «contemporaine et sobre». Le ministre du Logement et des terres, Showkutally Soodhun, a rappelé que le gouvernement Lepep espère en construire 10 000 à la fin du mandat de cinq ans. Il est aussi revenu sur les différents articles de presse à son encontre et a ironisé le rôle de la presse, affirmant «mo meyer kamarad sé l'express».