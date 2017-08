Maroc: Présentation à Marrakech de la Stratégie nationale de sécurité routière 2017-2026

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Il a en outre, relevé que cette stratégie se base sur cinq enjeux relatifs aux piétons, aux motocyclistes, aux accidents dans lesquels est impliqué un seul véhicule, au transport professionnel ainsi qu'aux accidents dont sont victimes les enfants de moins de 14 ans, ajoutant que le taux d'accidents de circulation en rapport avec ces enjeux atteint 87%, soit 3.000 morts du nombre global des décès des accidents de circulation au Maroc. Chahid a fait savoir que cette stratégie vise aussi à concentrer les ressources sur ces enjeux pour parvenir à réduire le taux d'accidents de 50% en adoptant des mesures réalistes et claires susceptibles de réaliser des résultats importants à l'horizon de 2021 et 2026.

Le chef de division de la sécurité routière au ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, Azzedine Chahid, a indiqué dans un exposé que cette stratégie vise à réduire de 25% le nombre de morts dans les accidents de circulation à l'horizon 2021 et de 50% à l'horizon de 2026.

