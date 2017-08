Burkina Faso: 4 enfants se noient au cours d'une baignade à Kantchari

Ces puits deviennent donc, ont-elles soutenu, pendant la saison pluvieuse des «puits perdus». Pour elles, le plus jeune des enfants aurait, pendant sa baignade, atterri dans l'un de ces puits entraînant ainsi les autres. La police de Kantchari a fait les constatations d'usage. Des enquêtes seraient en cours pour déterminer la véritable cause de la mort tragique de ces malheureux enfants.

Lorsque les secours sont arrivés, a-t-il poursuivi, il était déjà trop tard. «Les enfants avaient déjà reçu beaucoup d'eau dans les poumons», a-t-il ajouté. Selon les explications de l'une de nos sources, l'un des enfants, le plus jeune âgé de 4 ans se serait hasardé dans un endroit plus profond. Quand il a commencé à se noyer, son grand frère âgé de 10 ans a tenté de l'aider, mais sans succès.

Quatre enfants sont morts par noyade le mardi 15 août 2017 à Kantchari (Région de l'Est). Agés entre 5 et 12 ans, les victimes étaient issues d'une même famille.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.