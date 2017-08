Maroc: Le grand bug de la presse électronique

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Il a mis en avant le fait que le délai a expiré le 15 août et que « les autorités compétentes vont, dans les prochaines semaines, demander aux personnes concernées par cette loi de régulariser leur situation ». Il a, par ailleurs, avancé qu'une commission du ministère de la Communication a été chargée d'étudier les dossiers de ces organes de presse et de voir si ceux-ci réunissent les conditions exigées par la nouvelle législation, tout en soulignant que 350 sites web ont déposé leurs dossiers et que seuls 81 ont régularisé leur situation. Sachant que, selon les estimations du ministère, plus de 4.000 portails existent au Maroc.

« Ce projet de décret doit être approuvé par le Conseil du gouvernement après concertation avec les commissions chargées de la communication à la Chambre des représentants et à celle des conseillers », a précisé le ministre de la Communication, Mohamed Laaraj, dans une déclaration à Libé. Et de préciser que les groupes de la majorité à la Chambre des représentants ont déposé une proposition de loi visant à amender l'article 125 dudit Dahir.

