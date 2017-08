Angola: Élections 2017 - Les Partis politiques renforcent la campagne à Matala

A moins d'une semaine des élections du mercredi 23 août prochain et du départ annoncé de Jose… Plus »

La CASA-CE, selon le responsable juvénile dans la municipalité de Matala, Martinho Gabriel, intensifie les activités de mobilisation avec des meetings dans les marchés et le contact direct avec le peuple, présentant les lignes directrices de son programme, qui promet de mettre fin à la corruption et de changer les politiques de gouvernance en vigueur.

Cependant, le secrétaire municipal du PRS à Matala, João Martinho, a indiqué que les membres de son parti se sont déplacés à la périphérie de Matala, pour informer les électeurs sur l'« avantage » du fédéralisme et « le modèle de gouvernance le plus efficace dans la répartition des revenus du pays».

Matala — La municipalité de Matala, la deuxième en nombre d'électeurs de la province de Huíla, accueille jeudi, les activités politiques des six concurrents aux élections de mercredi prochain, jouant leurs dernières cartes pour gagner la sympathie de plus de 150.000 électeurs locaux.

