Angola: Élections 2017 - Le rôle de la société civile dans le processus électoral abordé en séminaire

Fondée en 1990, l'ADRA est une ONG dont le but est de contribuer au développement démocratique et durable, social, environnemental et équitable, ainsi qu'au processus de réconciliation nationale et la paix en Angola.

Il a ajouté que cette action visait encore à influencer les pratiques des politiques publiques au citoyen par le dialogue avec les institutions et à inculquer la citoyenneté dans la communauté, dans le cadre du projet d'appui au processus démocratique et l'affermissement des organisations locales.

La directrice de l'ADRA dans la Huambo, Maria de La-Salette Teixeira Morgado, a souligné que dans le cadre de la consolidation du processus démocratique du pays, la société civile était appelée à jouer un rôle important, dans la promotion du dialogue et de la concertation entre les citoyens, facilitant l'accès à la connaissance et l'information.

L'événement, qui a réuni des membres de diverses organisations de la société civile, est motivé par la nécessité de créer une communauté plus démocratique du point de vue social, économique, culturel et environnemental, encourageant ainsi le citoyen à exercer le droit de vote.

Huambo — Le rôle des organisations de la société civile et leur participation au processus électoral, compte tenu des élections générales a été discuté mercredi, dans la ville de Huambo, au cours d'un séminaire organisé par l'Action pour le développement rural et de l'environnement (ADRA).

