Cameroun: Le site internet Bimstr.com est désormais disponible

Cette nouvelle plateforme a été présentée à la presse ce mercredi 16 août 2017 à Douala

L'univers de la musique au Cameroun vient de s'enrichir d'une nouvelle plateforme de communication en effet, après avoir lancé la page facebook qui est l'une des plus suivies de la toile, le site internet BIMSTR.COM vient de voir le jour.

Longtemps annoncé a travers les réseaux sociaux, la journée du 16 aout était attendu de tous les férus de musique urbaine Car annoncée comme le jour ou ce domaine devait prendre un tournant historique. Le site mobile Bimstr se donne comme objectif de révolutionner l'industrie de la musique camerounaise. C'est du moins ce que les équipes de Bimstr amenées par le promoteur Anicet Nemani ont affirmé devant les hommes et femmes de medias.

Produit de l'agence de communication digitale Mbanaé, qui fait dans le marketing digital, le créative design, le développement web et les conseils la nouvelle plateforme s'est donné pour but de donner un nouveau souffle a la musique urbaine camerounaise ceci à travers le contenu novateur et diversifié de son site et les différentes rubriques qui le meuble.

Bimster souhaite ainsi devenir une plateforme de référence pour la musique urbaine, mais pas seulement puisque qu'on y retrouve même les succès d'hier et les mix des DJs. La différence avec les autres sites se fera selon son promoteur dans la démarche de sensibilisation car il faut l'avouer cette nouvelle plateforme qui s'ouvre aux artistes mais surtout au public est l'une des plus suivie de la toile avec pas moins de 57000 abonnés. Celle-ci accompagnera aussi les artistes dans leurs différents événements et en proposer les vidéos pour les rendre plus proches du public et ceci avec un langage appropriés aux jeunes camerounais et des termes typiquement locaux.

Au cours de la conférence de presse de présentation du site mobile bimstr.com plusieurs grosses pointures de la musique urbaine camerounaise ont fait le déplacement de douala pour démontrer leur adhésion à ce nouveau concept. Anicet Nemani le boss de la team Bimstr a saisi l'occasion pour affirmer que des procédures sont actuellement en cours de négociation pour mettre sur pied un espace de téléchargement légal qui pourra être rentable pour les artiste.

En attendant comme le slogan le dit, ne faites pas dans la sorcellerie, partagez quand c'est bien car avec Bimstr c'est 237 raisons d'exceller.