Congo-Kinshasa: OCHA-RDC - Le mois de septembre dédié à la sensibilisation autour de l'action humanitaire

Cette situation qui résulte des conflits armés, de l'insécurité et des déplacements, privent les populations de leurs moyens d'existence (deux saisons agricoles ont été manquées). A cela s'ajoute la dépréciation du Franc congolais qui a entrainé une forte baisse du pouvoir d'achat, et s'est greffé à un contexte de pauvreté antérieur à la crise. Ce tableau sombre donne du fil à retordre aux humanitaires.

Par exemple, la crise humanitaire en RDC a atteint son paroxysme avec les différents conflits armés. C'est le cas pour les seules provinces de l'espace Kasaï. Selon les données du 14ème et du 15ème cycle du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), environ 2,8 millions de personnes sont en « grave insécurité alimentaire » dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru. La même source indique que, des moyens d'existence pour ces personnes est « aigüe » dans ces provinces.

Il sied de reconnaitre la délicatesse et l'importance du travail que les humanitaires s'évertuent à accomplir sur terrain. Parfois, ils sont contraints de fréquenter des zones à risques et insécurisées pour apporter une assistance humanitaire aux nécessiteux.

Cette Journée est aussi l'occasion de rendre hommage à tout le personnel humanitaire, au personnel de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et au personnel associé qui s'emploient à promouvoir la cause humanitaire ainsi qu'à tous ceux qui ont perdu la vie dans l'accomplissement de leur mission.

L'humanité entière va célébrer, le samedi 19 aout 2017, la Journée mondiale de l'aide humanitaire. « Pas une cible »,ce thème est beaucoup plus interpellatif dans la mesure où il traduit l'idée que, même les conflits et les guerres sont régis par des règles et que littéralement, on ne peut pas tirer sur tout ce qui bouge. Autrement dit, les civils ; les écoles ; les champs ; etc. ne doivent pas être pris pour cible.

Placé cette année sous le thème « Pas une cible », la célébration de la journée mondiale de l'aide humanitaire vise à « contribuer » et à « sensibiliser » le public aux activités humanitaires dans le monde et à l'importance de la coopération internationale dans ce domaine.

