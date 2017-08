Egypte: Le président Abdel Fattah al - Sissi en tournée africaine

Les deux chefs d'Etat ont aussi abordé la situation dans certains foyers de tensions en Afrique. « Nous encourageons tous les efforts qui visent à ramener la paix et le calme dans certains pays tels que la République centrafricaine et la République démocratique du Congo », a dit Ali Bongo Ondimba.

A Libreville mercredi, lors d'une déclaration à la presse avec le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, le président égyptien s'est appesanti sur « l'importance du renforcement de la coopération entre l'Egypte et le Gabon dans le cadre de l'Union africaine, de l'ONU et de ses différents organes ». « Pour le Gabon, l'Egypte est une grande puissance économique africaine », a répondu le chef de l'Etat gabonais, après la signature d'un accord commercial entre les deux pays.

Premier chef d'Etat égyptien à se rendre au Tchad dans le cadre d'un voyage officiel, Abdel Fattah al-Sissi qui a effectué une visite de 48 heures dans la capitale tchadienne a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue Idriss Déby Itno sur différents sujets, dont les questions de développement et sécuritaires, notamment la lutte antiterroriste et la Libye voisine aux deux pays.

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, est arrivé à N'Djamena (Tchad) jeudi dans le cadre d'une tournée africaine qui l'a conduit successivement en Tanzanie, au Rwanda et au Gabon. Cette visite avait pour but de renforcer l'influence de son pays en Afrique en général et dans les pays concernés en particulier.

