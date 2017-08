Afrique: Basket-ball/Afrobasket dames 2017 - La RDC débute contre l'Égypte à Bamako

Qualifiées aux dépens des Centrafricaines, les Léopards dames basket de la RDC jouent leur première rencontre de l'Afrobasket 2017 contre les Égyptiennes à Bamako.

Les Léopards dames basket-ball de la République démocratique du Congo (RDC) participeront du 18 au 27 août à Bamako au Mali à la phase finale de l'Afrobasket, le championnat d'Afrique des nations dames. La sélection RD-congolaise s'est préparée pendant plusieurs jours à Kinshasa sous la direction du sélectionneur Papy Shamwanga. Selon le programme, la délégation congolaise devrait quitter Kinshasa le mercredi 16 août en direction de Bamako.

Mais bien avant le voyage, le sélectionneur Shamwanga a rendu publique une liste des douze joueuses retenues pour ce rendez-vous continental de la balle au panier. Il s'agit de Naura Bombolo Balongya (AS V.Club/RDC), Natasha Mambengya Ntebe (AS V.Club/RDC), Yvonne Bilonda (Dakar Ville/Sénégal), Jeanine Kapinga Kalombo (AS V.Club/RDC), Ginette Mfutila (GS Pétroliers/Algérie), Mukoso Nyoka (INSS/RDC), Mireille Mbiya (INSS/RDC), Chanelle Mokango (Zamarat/Espagne), Mireille Mungaza (GS Pétroliers/Algérie), Hortis Kabobo (Olivais/Portugal), Christelle Ngusso (BC Radi/RDC) et Bernadette Ngoyissa (La Roche-sur-Yon/France). La RDC est logée dans le groupe B, en compagnie du Sénégal tenant du titre, du Nigeria, de l'Égypte, de la Guinée et du Mozambique.

Les Léopards dames jouent leur premier rencontre le vendredi 18 août à partir de 11h45, heure de Kinshasa, contre les Pharaonnes d'Égypte, avant d'affronter le samedi 19 août à 17h15, heure de Kinshasa, la sélection du Nigeria. Le dimanche 20 août à 17h15, heure de Kinshasa, l'équipe coachée par Papy Shamwanga affrontera le tenant du titre, le Sénégal. Le Mozambique sera son adversaire le mardi 22 août à 15h, heure de Kinshasa. Son dernier match de groupe est prévu pour le mercredi 23 août à 10h30, heure de Kinshasa, contre la Guinée.

L'on rappelle que les Léopards dames retrouvent l'Afrobasket six ans après, s'étant qualifiées aux dépens de la République Centrafricaine. Sa dernière participation remonte à 2011 avec un bilan négatif de trois victoires, cinq défaites, terminant à la septième position. L'on est loin de la période glorieuse des décennies 1980 et 1990 avec trois trophées continentaux en 1983, 1986 et 1994, avec des athlètes d'exception comme Longaza Kamimbayi, Lingenga Iyoko, Evoloko, Komichelo, ou encore Youyou Muadi, Lisette Longomo, etc.