Sénégal: 69 femmes parmi les 165 députés élus - L'Onp tire un bilan satisfaisant

Se prononçant sur les résultats définitifs des élections législatives du 30 juillet dernier, les membres de l'Observatoire national de la Parité (Onp) ont tiré un « bilan satisfaisant ». Même si elles reconnaissent que la parité absolue n'est pas facile, Fatou Kiné Diop et compagnie se sont réjouies d'avoir 69 femmes députés en 2017 contre 64 en 2012.

Le 30 juillet dernier, le Sénégal venait d'organiser ses deuxièmes élections législatives paritaires après l'adoption de la loi sur la parité sous Me Wade. A la suite de la proclamation des résultats définitifs, les responsables de l'Observatoire national de la Parité (Onp) ont fait face à la presse. La présidente de l'Onp, Fatou Kiné Diop, a tiré un « bilan satisfaisant » lors de ce scrutin avec 41,8 % des députés qui sont du sexe féminin. Selon Fatou Kiné Diop, il y a une consolidation de la parité au Sénégal car les constats donnent comme résultat, 69 femmes députés contre 64 en 2012. Par rapport à la répartition, il y a eu 27 femmes élues à partir du scrutin proportionnel et 42 à partir du scrutin majoritaire départemental. « Il y a eu une avancée sur le scrutin proportionnel avec 27 femmes députés contre 26 en 2012.

Concernant la répartition des plus forts restes du scrutin proportionnel, il y a eu une avancée avec l'élection de 03 femmes sur un total de 09 députés, contre 01 sur 08 en 2012. Il y a lieu d'encourager donc les femmes à être têtes de liste nationale », indique Fatou Kiné Diop, présidente de l'Onp. Renforcement du leadership des femmes politiques Cette dernière salue le renforcement du leadership des femmes qui ont progressé dans l'occupation des têtes de liste au scrutin proportionnel.

Aux élections législatives de 2012, il y a eu une seule tête de liste proportionnelle et en 2017, elles ont été 4. sur le départemental, les femmes représentent 10,7 % contre 11,4 % en 2012, résultat qui s'expliquerait par le fait nouveau que constituent les 8 départements de la diaspora qui sont à leur première expérience d'élections paritaires. « Parmi ces départements, 3 sont à sièges impairs et 4 à sièges uniques, or l'expérience a montré que dans de tels cas, il y a plus d'hommes têtes de listes que de femmes, donc plus d'élus hommes. Il y a eu une seule femme tête de liste sur 11 », explique la présidente de l'Onp. La principale difficulté pour les femmes lors des législatives s'est ainsi située dans les régions de la diaspora avec seulement 4 femmes députés contre 11 hommes soit une représentation globale à la 13ème de 41,8 % de femmes contre 42,7 % en 2012.

Toutefois, Mme Diop a reconnu que la parité parfaite n'est pas facile et a salué « une volonté politique réelle » de promouvoir ce concept. « Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il nous faut donc travailler à lever progressivement les obstacles à la parité absolue. A ce niveau, il faut remercier le chef de l'État qui a montré tout son soutien et toute sa détermination à faire face aux farouches résistances exprimées contre la parité. Aujourd'hui, nous pouvons marquer notre satisfaction. Les lignes ont bougé et la parité est en marche au Sénégal. Les textes de l'Assemblée nationale sont aux normes de la parité », se rassure la présidente.

Poursuivant, elle salue la modification du code électoral pour faire appliquer la parité dans l'élection des Hauts conseillers en 2016 et apporter des modifications à l'article L15 qui améliorent la mise en œuvre de la parité en cas de vacance d'un siège de député. Cela place le Sénégal dans le peloton de tête en promotion de la parité.

La présidente de l'Onp espère aussi que les femmes élues députés vont bien représenter les Sénégalais à l'Assemblée nationale car les statistiques montrent que 80 % de ce groupe a au moins le niveau du secondaire.