Burkina Faso: Café Istanbul - Le président guinéen Alpha Condé sur les lieux de l'attaque

S'adressant aux médias à l'issue de cette audience, le Professeur Alpha Condé a déclaré être venu apporter le soutien et la solidarité de la Guinée et de l'Union africaine suite à l'attaque terroriste du 13 août dernier. Il a aussi indiqué que les échanges avec son «frère» burkinabè ont porté sur la mise à disposition rapide aux pays du G5 Sahel, des moyens adéquats pour qu'ils puissent assurer la sécurité de leurs populations.

Tout de suite après son arrivée, le président de la République de Guinée s'est rendu au café Aziz Istanbul, cible de l'attaque du dimanche 13 août dernier qui a fait 18 morts. Il était accompagné par quelques membres du gouvernement burkinabè. Il s'est recueilli et a salué la mémoire des disparus. Ensuite, il s'est renseigné sur la manière dont les opérations ont été menées par les forces de défense et de sécurité, allant jusqu'à faire le tour du bâtiment pour voir là où les terroristes ont été mis hors d'état de nuire, avant de féliciter le commandant de l'Unité spéciale d'intervention de la gendarmerie et ses hommes.

