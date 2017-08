Egypte: Quand le pays se rapproche des pays africains

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi poursuit sa tournée africaine. Au Tchad où il fait escale ce jeudi, il sera question de sécurité avec son homologue Idriss Déby Itno.

Après la Tanzanie, le Rwanda et le Gabon, c'est le Tchad qui accueille aujourd'hui le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi dans le cadre d'une tournée africaine. En Tanzanie et au Rwanda, le président égyptien élu en 2014 a évoqué plus la coopération économique. Au Gabon, dans la capitale Libreville, Abdel Fattah al-Sissi et sa délégation ont signé des accords après avoir été accueillis par le président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui s'est rendu à deux reprises en Egypte ces dernières années. Membre de l'Union africaine (UA), l'Egypte doit organiser en décembre au Caire un forum intitulé "Business for Africa, Egypt and the World".

L' étape tchadienne, elle, sera plus axée sur les questions sécuritaires, en l'occuerence en Libye, le voisin commun au Tchad et à l'Egypte. Pour Riadh Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherches et d'analyses politiques et sociales (Caraps) basé à Genève, cette offensive dipomatique n'est pas une surprise.