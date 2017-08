Mali: La CPI aux côtés des victimes de Tombouctou

L'annonce de la CPI a provoqué des réactions prudentes au Mali. Maître Moctar Mariko, de l'association malienne des droits de l'homme indique que parmi les victimes, "il y a celles qui pensent à l'aspect financier, il y en a d'autres qui pensent réparations collectives. Et d'autres encore qui parlent même de réparations symboliques. Donc, ce montant ne pourra pas satisfaire à tous ces espoirs. Mais, nous pensons que la CPI ne va pas s'arrêter aux destructions des mausolées. Elle va sans-doute étendre les enquêtes sur les crimes sexuels et les crimes des guerres qui ont été commis à Tonbouctou et à Gao"

Le fonds au profit des victimes va également devoir proposer un certain nombre d'activités et de projets qui seront mis en oeuvre au titre des réparations collectives.

