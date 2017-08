Maroc: Abdellah Zoubir - Le Franco-Marocain prolonge son contrat au RC Lens

Alors qu'il était annoncé de partance vers le FC Nantes, Abdellah Zoubir est loin de quitter les Sang et Or. Courtisé par de nombreux clubs après sa belle saison 2016-2017, Zoubir va faire des heureux du côté du Stade Bollaert. Le milieu de terrain a décidé de prolonger son bail avec les Sang-et-Or malgré les sollicitations. Le RC Lens a officialisé, jeudi après-midi, la prolongation de contrat de son joueur. Le joueur est désormais lié au club artésien jusqu'au 30 juin 2019. Deux ans supplémentaires seront automatiquement ajoutées en cas de montée du RC Lens en Ligue 1 d'ici 2019.

« J'ai eu des propositions dans d'autres clubs. Après, j'étais déjà sous contrat à Lens. On s'est vu avec les dirigeants et la meilleure solution pour moi était de prolonger ici, continuer l'aventure et atteindre notre objectif. Avec ma famille et mon agent, nous avons bien discuté. J'ai un peu vadrouillé par le passé. Je suis resté à chaque fois un an dans différents clubs. Depuis que je suis professionnel et c'est la première fois que je reste deux années dans le même club. Prolonger l'aventure avec Lens, c'est la bonne solution. Cette stabilité me permettra d'être plus performant et d'avoir plus d'automatismes avec mes équipiers,» a confié le milieu offensif d'origine marocaine.

A 25 ans, Abdellah Zoubir est considéré comme l'un des meilleurs dribbleurs de L2. Élément de base du système mis en place en 2016-2017 par Alain Casanova, le natif de Lille peine, depuis la reprise du championnat, à retrouver le niveau affiché lors de sa première saison à Lens.