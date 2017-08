Angola: Distribution de plus de cent kits professionnels

Luanda — Plus d'une centaine de kits professionnels ont été remis jeudi, à Viana (Luanda) par le ministère de la Famille et Promotion de la Femme (MINFAMU), aux sages-femmes et jeunes entrepreneurs, de mécanique, électricité, soudure et de menuiserie.

Dans l'acte de clôture de l'événement de deux jours, qui a servi recyclé les accoucheuses traditionnelles, la ministre de la Famille et Promotion de la Femme, Filomena Delgado, a déclaré que son secteur travaillait en partenariat avec d'autres institutions, notamment les départements, les ONG et les entreprises, dans le cadre de la lutte contre la faim et la pauvreté.

«Nous clôturons le cours de recyclage des accoucheuses traditionnelles, cette formation est cyclique non seulement pour mettre à jour les techniques par rapport à un accouchement sûr, mais aussi pour aider les sages-femmes à sensibiliser les femmes enceintes aux consultations prénatale », a-t-elle dit.

Filomena Delgado a informé que son secteur poursuivrait ces actions au niveau de l'ensemble du pays, soulignant qu'il (secteur) travaillait avec d'autres institutions pour aider les femmes et les jeunes avec des quelques kits, dans le sens de créer leur propre entreprise.

À leur tour, les accoucheuses traditionnelles, dans un message, ont remercié l'Exécutif qui a déployé des efforts pour la croissance et le développement des sages-femmes traditionnelles.

80 kits ont été remis à des accoucheuses traditionnelles, 20 pour l'électricité, 20 la soudure, 20 pour la mécanique et 20 autres pour la menuiserie.