Angola: L'économiste Fernando Heitor quitte l'UNITA

Luanda — L'économiste et ex-député du parti UNITA, Fernando Heitor a quitté le principal parti de l'opposition dans lequel il a milité pendant 42 ans, "pour n'être pas d'accord avec les pratiques quotidiennes de ce groupement et son programme de gouvernance pour les élections du 23 août prochain".

Dans une conférence de presse, Heitor a expliqué avoir faussé compagnie à l'UNITA car il n'était pas non plus d'accord avec la façon d'être et la manière dont l'actuel leadership de l'UNITA faisait la politique au cours de ces dernières années.

Selon Heitor, du point de vue politique et idéologique, l'Union Nationale Pour l'Indépendance Totale de l'Angola est un parti détourné, sans aucune stratégie d'Etat lucide et réaliste, qui puisse s'adapter au temps actuel pour un avenir de progrès et de stabilité sociale.

D'après Heitor, la direction a permis l'infiltration au sein de l'épicentre du pouvoir du parti des personnes radicales, opportunistes et infidèles. "Avec ces caractéristiques négatives, elle (UNITA) ne peut donc pas continuer d'être mon parti d'élection".

Affirmant qu'il était désormais devenu un simple citoyen, libre et n'appartenant à aucun parti, Heitor a néanmoins déclaré "mais attention, je ne serai jamais apolitique".

Fernando Heitor, 62 ans, a rejoint les rangs de l'UNITA à Luanda en juillet 1975.