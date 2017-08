Gabon: Aubameyang - Seul africain nommé aux Best 2017 du meilleur joueur

Les prétendants pour The Best - Joueur de la FIFA 2017 ont été révélés. Les joueurs listés ci-dessous sont candidats pour ce prix tant convoité après avoir été sélectionnés par un panel de FIFA Legends. Parmi les nommés, un seul Africain: Pierre-Emerick Aubameyang.

Le Gabonais est récompensé de sa belle saison avec le Borussia Dortmund.

Outre l'ancien Stéphanois, les Italiens Leonard Bonnuci et Gianluigi Buffon, le Suédois Zlatan Ibrahimovic, les Espagnols Dani Carvajal, Andres Iniesta et Sergio Ramos, le Portugais Cristiano Ronaldo, les Argentins Paulo Dybala et Lionel Messi, les Chiliens Alexis Sanchez et Arturo Vidal, le Costaricain Keylor Navas, les français Antoine Griezmann et Ngolo Kante, les Allemands Manuel Neuer et Toni Kroos, le Belge Eden Hazard, l'Anglais Harry Kane, les brésiliens Neymar et Marcelo, le Polonais Robert Lewandowski, le Croate Luka Modric et l'Uruguayen Luis Suarez.

Dix joueuses ont été également nominés pour le prix The Best - Joueuse de la FIFA 2017.

Voici la liste des nominées, dans l'ordre alphabétique :

* Lucy Bronze (ENG - Manchester City)

* Deyna Castellanos (VEN - Santa Clarita Blue Heat)

* Pernille Harder (DEN - Linkopings / VfL Wolfsburg)

* Samantha Kerr (AUS - Perth Glory / Sky Blue FC)

* Carli Lloyd (USA - Houston Dash / Manchester City)

* Dzsenifer Marozsan (GER - Olympique Lyonnais)

* Lieke Martens (NED - FC Barcelone)

* Vivianne Miedema (NED - FC Bayern Munich / Arsenal Ladies)

* Wendie Renard (FRA - Olympique Lyonnais)

* Jodie Taylor (ENG - Arsenal Ladies)

Place au vote qui commence le lundi 21 août jusqu'au jeudi 7 septembre pour faire votre choix. La liste finale des trois joueurs sera révélée plus tard en septembre.