Burkina Faso/Sénégal: Eliminatoires mondial 2018 - Trois nouveaux et des retours dans la Tanière contre le Burkina Faso

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a publié, hier, une liste de 26 joueurs en direction de la double confrontation entre le Sénégal et la Burkina Faso les 2 et 5 septembre prochains. Une liste qui compte trois nouveaux venus dans la Tanière mais également le retour de joueurs qui n'ont pas disputé les deux dernières rencontres des Lions à Dakar.

Trois nouveaux venus et cinq retours dans la Tanière. C'est ce qu'on peut retenir essentiellement de la liste publiée, hier, par le sélectionneur national, Aliou Cissé, en direction de la double confrontation entre le Sénégal et le Burkina Faso, dans le cadre des rencontres comptant pour les 3ème et 4ème tours des éliminatoires de la Coupe du monde «Russie 2018». El Hadj Assane Dioussé, Pape Amadou Touré et Modou Diagne sont les nouveaux joueurs convoqués par le technicien qui compte ainsi renforcer un groupe qui naturellement, voit d'autres prendre provisoirement la porte. Pour le premier, pensionnaire de l'As Saint-Etienne, Aliou Cissé a affirmé qu'il pourrait être d'un grand apport dans l'équipe en tant que milieu récupérateur.

L'ancien sociétaire d'Empoli en Série A italienne a tapé dans l'œil de l'entraîneur national qui apprécie bien son début de saison avec les Verts mais aussi ses prestations dans son club antérieur. « Il compte 34 matchs dans le championnat italien. Une belle performance si l'on sait les exigences de ce championnat sur le plan technique et tactique », a estimé Aliou Cissé. Qui assure également que le défi est immense pour le nouveau venu : « Au milieu de terrain et en attaque, il y a beaucoup de concurrence et j'espère que Dioussé va apporter ses qualités pour tirer le groupe vers le haut ». Aux portes de l'équipe nationale après avoir intégré il y a quelques années la sélection locale, Pape Amadou Touré effectue donc le grand saut.

Le pensionnaire du Horoya Ac de Conakry récolte, selon le coach national, les fruits de ses belles performances en club. Il vient ainsi renforcer le secteur gauche de la défense sénégalaise où il aura comme concurrent pour ces deux matchs, Saliou Ciss qui revient après avoir raté les deux rencontres de juin dernier ; Adama Mbengue n'ayant pas été convoqué cette fois et Cheikh Mbengue encore absent. Comme l'ancien joueur du Diaraf, Casa Sports et de l'As Pikine entre autres, l'autre «bleu« de la Tanière est un défenseur mais cette fois, central : Modou Diagne, 23 ans, évolue au poste de défenseur central à l'As Nancy-Lorraine (Ligue 2 française) ; club dans lequel il a joué les trois premières rencontres de la saison. Aux côtés des cadres comme Kara Mbodj et Kalidou Koulibaly, celui qui supplée l'absence de Zargo Touré devra tout de même batailler pour se faire une place dans ce secteur.

A côté de ces trois nouveaux joueurs, le sélectionneur national a fait revenir d'autres qui n'étaient pas de la partie lors des précédentes sorties. Ainsi, la Tanière retrouve ses deux maîtres à jouer, Sadio Mané et Diao Baldé Keïta, mais aussi, Moussa Konaté, Saliou Ciss et Cheikhou Kouyaté font leur retour en sélection. Pour le dernier qui n'a pas encore repris la compétition, Aliou Cissé soutient prendre en compte l'importance de son capitaine d'équipe dans le groupe. Aussi, pour son état de santé, il reste optimiste. « J'ai eu une discussion avec Cheikhou et il m'a rassuré. Il m'a fait savoir qu'il est prêt à rejoindre la sélection. C'est vrai qu'il revient d'une blessure mais j'ai confiance à son état de santé et je pense qu'il fera partie du groupe de West Ham la prochaine journée », a dit Aliou Cissé. Qui s'est par ailleurs prononcé sur l'adversaire de ses deux matchs, les Etalons du Burkina Faso dont le pays a été récemment frappé par un attentat terroriste.

Après avoir présenté ses condoléances aux familles de victimes, il a souligné que son équipe se rendra dans le pays « avec sérénité et confiance ». Après y avoir effectué une visite de prospection il y a quelques jours, Aliou Cissé assure avoir balisé le chemin pour ses poulains en trouvant un bon site d'hébergement avant de s'y rendre, le 4 septembre. « Nous serons dans un endroit très sécurisé près de l'aéroport et du stade du match », a-t-il souligné. Sur le terrain, il soutient que ses poulains auront en face d'eux, une bonne équipe avec un quatuor offensif qui peut faire mal avec notamment, les frères Traoré (Alain et Bertrand) entres autres.

Pour rappel, le Sénégal qui compte 3 points, occupe la 3ème place du groupe D des éliminatoires du Mondial 2018 alors que son adversaire domine la Poule avec 4 points (+2). Les Bafana-Bafana d'Afrique du Sud la 2ème place du groupe avec également 4 points (+1). Ils se déplaceront au même moment à Praia pour jouer contre le Cap-Vert, qui occupe la dernière place, pour le compte de la 3ème journée de la phase de poules de qualification avant le match retour à Durban.

LISTE DES 26 JOUEURS SELECTIONNES :

Gardiens : Abdoulaye Diallo (Rennes, France), Khadim Ndiaye (Horoya Ac, Guinée), Pape Seydou Ndiaye (Niari Tally),

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Serigne Modou Kara Mbodj (Anderlecht, Belgique), Lamine Gassama (Alanyaspor, Turquie), Moussa Wagué (Kas Eupen, Belgique), Fallou Diagne (Rennes, France), Pape Amadou Touré (Horoya Ac, Guinée), Saliou Ciss (Angers, France), Modou Diagne (As Nancy, France) ;

Milieux : Idrissa Gana Gueye (Everton, Angleterre), Pape Alioune Ndiaye (Galatasaray, Turquie), Cheikhou Kouyaté (West Ham, Angleterre), El Hadj Assane Dioussé (Saint-Louis, France), Cheikh Ndoye (Birmingham, Angleterre), Younouss Sankharé (Bordeaux, France), Alfred Ndiaye (Villareal, Espagne), Salif Sané (Hanovre 96, Allemagne) ;

Attaquants : Ismaïla Sarr (Rennes, France), Opa Nguette (Fc Metz, France), Mame Biram Diouf (Stoke City, Angleterre), Moussa Konaté (Amiens, France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Moussa Sow (Al Ahly, Dubaï), Diao Baldé Keïta (Lazio Rome, Italie).