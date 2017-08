Maroc: Yassine El Ghanassy - Ses premiers mots en tant que Canari

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Le Belgo-Marocain a semblé très satisfait de rejoindre la Ligue 1 et un club comme le FC Nantes. « La Ligue 1 reste un championnat de renommée, c'est parfait pour moi et pour montrer mes qualités. Le FC Nantes a un passé, c'est un nom. Tout le monde connait son palmarès, son public. Les supporters sont très chauds ! » a conclu Yassine El Ghanassy.

« Avec Ostende, ça s'est bien passé, on s'est qualifié en Europa League mais on a perdu face à l'OM. L'élimination a joué, mais je voulais changer d'air. Venir ici, c'est le bon choix. »

Le joueur de 27 ans était revenu en Belgique, en janvier 2016, à Ostende après des passages à West Bromwich Albion, Heerenveen, Al Ain et Stabaek. Il était sous contrat jusqu'en 2020. En effet, El Ghanassy a été sans club pendant six mois entre 2014 et 2015 avant de se relancer à Stabaek puis à Ostende. Le marocain d'origine justifie ensuite son départ du KVO.

