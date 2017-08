Sénégal: Michel Regis Onanga M. Ndiaye - « Le dialogue politique et diplomatique entre nos deux pays traduit nos liens historiques »

interview

Michel Régis Onanga M. Ndiaye a pris fonction à Dakar depuis septembre 2015 comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Gabonaise près la République du Sénégal, avec juridiction sur la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau et le Cabo Verde.

Le diplomate de carrière, conseiller des Affaires étrangères, venait de quitter New York où, en 2005, il était Conseiller en charge des questions de Paix et Sécurité dans le cabinet du président de la 59ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, puis en 2010 ministre conseiller à la Mission permanente du Gabon auprès des Nations Unies, au moment où le Gabon était admis comme membre non permanent du conseil de sécurité.

L'ambassadeur Onanga Ndiaye a précédemment exercé, en 1994, à la Direction des organisations internationales au ministère gabonais des Affaires étrangères, puis comme directeur de cabinet, en même temps qu'il dispensait des enseignements à la section diplomatie de l'Ena du Gabon. L'ambassadeur s'est prêté à nos questions à l'occasion du 57ème anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale.

L'ambassadeur du Gabon à Dakar se nomme Ndiaye, un patronyme typiquement sénégalais, comme tout le monde le sait, il n'y aurait-il pas une erreur quelque part ? Qui est l'ambassadeur Régis Onanga Ndiaye ?

Votre préoccupation n'est pas nouvelle. Depuis mon arrivée à Dakar, en septembre 2015, je suis souvent questionné à ce propos. Si cela peut vous rassurer, je vous confirme que je suis Gabonais, né d'un père Mbahouin de Boumango dans le Haut-Ogooué et d'une mère Nkomi d'Omboué dans le Fernand Vaz, le tout au Gabon. Plus simplement, je suis également un fruit de la diversité culturelle. Mon nom Ndiaye me vient de mon grand-père paternel qui était d'origine sénégalaise et française, suite à sa participation comme soldat à la 1ère Guerre mondiale. Après la 2nde Guerre mondiale, mon grand-père a vécu au Congo comme commis de l'administration coloniale et mon père y est né en 1929. Juste avant l'indépendance du Gabon et suite aux « ajustements frontaliers » arrangés par le pouvoir colonial de l'époque pour définir définitivement la frontière entre le Gabon et le Congo indépendants, mon grand-père se retrouva affecté dans le Haut-Ogooué, notamment à Franceville où il séjourna jusqu'à la fin de ses jours. Pour votre information, sachez qu'au Gabon, comme dans beaucoup d'autres pays africains, nombreuses sont les familles qui portent des patronymes d'origine sénégalaise (Ndiaye, Diop, Guèye, Bâ, Mbengue... ). Cela illustre bien la qualité et la profondeur des liens qui unissent le Gabon et le Sénégal et ses nombreux symboles.

Le Gabon a toujours été un pays d'émigration traditionnelle pour les Sénégalais et les deux pays entretiennent de tout temps une étroite et ancienne coopération. Qu'en est-il entre Dakar et Libreville près de soixante ans après ?

Les relations entre le Gabon et le Sénégal sont excellentes. Ce sont des relations bilatérales qui datent de bien avant les indépendances et qui sont basées sur des liens humains, d'amitié et de fraternité avec une histoire pleine de symboles. Ces liens ont continué de s'enrichir et de se renforcer sous la conduite éclairée des présidents Ali Bongo Ondimba et Macky Sall et, avant eux, de leurs illustres prédécesseurs. Les relations diplomatiques existent depuis plusieurs décennies. Le dialogue politique et diplomatique instauré depuis lors, entre les deux pays, traduit le caractère étroit des liens historiques d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays. Ces relations d'amitié et de fraternité, doublées d'une estime mutuelle, se sont matérialisées à ce jour, par des visites officielles réciproques des deux chefs d'État dans l'un et l'autre pays. Il nous souviendra que le Président Ali Bongo Ondimba a effectué des visites d'amitié et de travail au Sénégal, notamment en avril 2010, à l'occasion de la cérémonie qui a marqué la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du Sénégal, suivie de celle du président Macky Sall à Libreville en décembre 2014. De même, la fréquence des rencontres officielles entre les autorités gouvernementales des deux pays laisse largement entrevoir des convergences de vues entre les gouvernements gabonais et sénégalais sur des questions aussi importantes que la promotion de la paix et de la sécurité, la bonne gouvernance, la démocratie et l'émergence de nos pays. Plus d'une trentaine d'Accords au total forment l'ossature de la coopération bilatérale entre nos deux pays.

Après la visite de travail et d'amitié du président Ali Bongo Ondimba en 2010 et celle effectuée en octobre 2014 par Emmanuel Issoze Ngondet, alors ministre d'État, ministre des Affaires Étrangères, de la Francophonie et de l'Intégration régionale, quatre nouveaux Accords ont été mis en application. Pouvez-vous nous les rappeler ?

Il s'agit notamment de l'Accord entre le gouvernement de la République gabonaise et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs des passeports diplomatiques, de service ou officiel, le 24 octobre 2014 : du Mémorandum d'entente en consultation diplomatique régulière, le 09 décembre 2014 ; de l'Accord portant sur la mise en œuvre du comité de suivi, le 09 décembre 2014 et enfin, de l'Accord de coopération dans les domaines de la jeunesse, des sports et de vie associative, le 09 décembre 2014. Hormis les Accords signés, le Gabon et le Sénégal ont une douzaine de projets d'accord sur la table des négociations qui pourront aboutir lors de la 8ème Commission mixte de coopération prévue au Sénégal vers la fin de l'année en cours. La tenue de celle-ci a été, depuis 2012, au sortir de la 7éme Session de la Grande Commission Mixte de Coopération Gabon-Sénégal, conditionnée par le dépôt de relevé des conclusions de la Commission d'Évaluation des Experts, mise en place par les deux parties, de l'état de mise en œuvre de tous les Accords signés à ce jour.

Quelles sont les axes prioritaires de la coopération entre le Gabon et le Sénégal ?

La priorité la plus importante, à mon avis, devrait être la préservation et la consolidation des acquis, c'est-à-dire renforcer l'ensemble de ces liens d'amitié, de fraternité qui durent depuis si longtemps. Je ne doute point que l'une des thématiques à l'ordre du jour de la prochaine Grande Commission Mixte Gabon-Sénégal sera l'évaluation de la mise en œuvre de l'ensemble des Accords de coopération qui lient nos deux pays. Le Gabon voudrait renforcer également sa coopération avec le Sénégal dans le domaine de l'enseignement universitaire et la formation professionnelle, au regard du nombre sans cesse croissant de jeunes Gabonais étudiants et stagiaires formés au Sénégal, mais également des échanges réguliers entre enseignants gabonais et sénégalais dans les deux pays. La formation militaire dans les écoles d'officiers et sous-officiers de l'École nationale d'officiers d'Active de Thiès, l'École militaire de santé de Dakar et le Prytanée Militaire de Saint Louis, sont des modèles encourageants de coopération réussie.

La coopération économique et commerciale se doit d'être renforcée au regard des atouts multiformes dont disposent le Gabon et le Sénégal pour améliorer les performances de nos économies. Si l'on peut se féliciter de la qualité des relations politiques et diplomatiques, il y a lieu de convenir qu'en dépit du renforcement du cadre formel en vigueur, la structure des échanges commerciaux entre nos deux pays constitue une faiblesse qui nécessite d'être corrigée, au regard des potentialités qu'offrent nos pays respectifs et des ambitions partagées par nos deux chefs d'État. Même si l'analyse des données laisse entrevoir une faiblesse des échanges commerciaux entre 2013 et 2016, il est à noter que la balance commerciale est en faveur du Gabon. Il conviendrait de retenir néanmoins, que le commerce entre le Gabon et le Sénégal est l'un des plus dynamiques que mon pays entreprend avec les États africains, en général, et avec les pays de la zone Franc en particulier. Par conséquent, il nous faut travailler au développement plus large encore des échanges économiques et commerciaux, conjugué à la promotion des relations de partenariats dynamiques entre opérateurs économiques de nos deux pays. L'organisation, ce 17 août 2017, dans les jardins de l'Ambassade du Gabon à Dakar, de la 1ère Édition du Salon de l'Entreprenariat et des Échanges Professionnels des Gabonais au Sénégal, participe de cette volonté et est conforme aux nouvelles orientations du président Ali Bongo Ondimba visant à faire de la diplomatie gabonaise une diplomatie économique au service du développement, tel que décliné dans le Plan stratégique Gabon émergent (Psge).

Et enfin, dans le domaine culturel, il faut souligner que c'est l'un des domaines qui marche le mieux et que nos deux pays se sont mutuellement enrichis au fil des années. L'inauguration, ce 13 août 2017, de la chaîne « Label TV » de Mactar Sylla ; la présence de jeunes animateurs et producteurs gabonais dans les chaines de radio et la cinématographie au Sénégal, la production par les artistes Abiba et Sidiki Diabaté de la seconde chanson de la CAN 2016 au Gabon, la participation de l'agence de cinématographie gabonaise dans le film « Félicité » d'Alain Gomis, les échanges entre le musée de Libreville et le musée des civilisations noires de Dakar sont également des exemples notoires à encourager.

Comment appréciez-vous vos relations avec les autorités sénégalaises?

Depuis mon arrivée au Sénégal, j'ai initié, auprès des autorités sénégalaises, une série de visites de courtoisie conformément à la pratique diplomatique. Ce fut des rencontres d'amitié, de fraternité et de travail visant également à faire le point de la coopération qui unit si heureusement le Gabon et le Sénégal, avec notamment l'administration des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées, le ministère de la Culture et celui de l'Enseignement supérieur.

Ces rencontres sont également des moments pour évaluer notre coopération politique, économique, culturelle et universitaire. Très souvent, ce sont des moments de partage et d'échange visant à rappeler notre histoire commune des siècles derniers marquée de part et d'autre par des hommes comme Cheikh Amadou Bamba puis le capitaine Charles Ntchoréré, les premiers enseignants et travailleurs en bâtiment sénégalais venus au Gabon. Ces rencontres, très appréciées par les autorités sénégalaises, témoignent de la volonté partagée par les deux parties, de renforcer les liens d'amitié et de fraternité mais également d'améliorer la qualité de la coopération multiforme entre nos deux pays.

Vos premières sorties hors de Dakar ont été consacrées aux villes de Louga, Touba, Kaolack et Saint-Louis durant ces deux années. Pourquoi ces choix ?

Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que je connaissais déjà en partie ce pays, pour y avoir fait une partie de mes études primaires à l'école de la rue Thiong, à l'époque dirigée par un Gabonais, puis au secondaire au cours Sainte Marie de Hann, entre 1978 et 1981, lorsque mon père était Directeur d'Air Gabon à Dakar. De retour au Sénégal en qualité d'Ambassadeur, il est dans ma mission de découvrir le Sénégal profond, ses hommes, ses cultures, ses richesses ... Puis, comme vous le savez, il y a une forte communauté gabonaise résidant dans plusieurs villes du Sénégal et à laquelle il faut rendre visite et prêter une certaine attention. Mais pour revenir à votre question, c'est vrai que j'ai été à Louga en mai 2016 avec une centaine de compatriotes, pour commémorer le vingtième anniversaire de la construction du complexe Omar Bongo Ondimba de Louga, don du président gabonais à la jeunesse de Louga en particulier et sénégalaise en général en 1996. Nous y avons passé des moments exceptionnellement chaleureux avec les populations de Louga, notamment grâce à mes amis de la famille Djily Mbaye dont le père était un ami du président Omar Bongo, et qui nous ont ouvert les portes du somptueux palais de Monsieur Djily Mbaye durant tout notre séjour.

A Touba, ville sainte, j'ai été en mars 2016, à la fois l'envoyé du président Ali Bongo Ondimba puis l'invité du Khalife Général des Mourides et j'y suis resté quatre jours durant le grand Magal. Point n'est besoin de vous rappeler la profondeur des liens immémoriaux qui unissent le Gabon et la ville de Touba, à travers la communauté Mouride et Cheikh Amadou Bamba. L'histoire et le parcours de ce dernier ont fortement contribué à la solidité des relations entre le Gabon et le Sénégal. Les Gabonais en gardent un souvenir indélébile notamment à Mayumba, dans le sud du Gabon, ou il séjourna durant une longue partie de son exil. D'ailleurs, à l'instar des pèlerinages organisés par les Mourides au Gabon, c'est avec plaisir et humilité que je continuerais à me rendre dans cette ville du grand philosophe et homme spirituel qu'a été Cheikh Amadou Bamba.

A Saint-Louis, c'est une autre partie de l'héritage commun en partage entre le Gabon et le Sénégal que je suis allé visiter à deux reprises. Il s'agit du Prytanée Militaire Charles Ntchoréré de Saint-Louis. Je m'y rends, entre autres tous les 7 juin de l'an, pour y célébrer « la fête du parrain », l'emblématique capitaine Charles Ntchoréré, héros gabonais de la Grande guerre qui est tombé au champ d'honneur, le 7 juin 1940 à Airaines et dont le Prytanée Militaire de Saint-Louis porte le nom depuis 1973, sur décision du président Léopold Sédar Senghor. Ce Prytanée devrait désormais être pour nous un lieu de pèlerinage. Par ailleurs, le Prytanée qui compte parmi les plus anciennes institutions scolaires militaires en Afrique francophone est devenu un lieu de rencontres intellectuelles, de convergences mais aussi un lieu d'excellence. Mon pays le Gabon y a d'ailleurs été honoré une nouvelle fois le 20 juillet 2017, grâce à l'élève Sammy Davis Yann Ombandza, qui a reçu des mains du président Macky Sall le prix du meilleur élève de l'édition 2017 du Concours général sénégalais.

Combien y a-t-il de Gabonais au Sénégal et dans quels secteurs évoluent-ils ?

A ma connaissance et selon les services consulaires de l'Ambassade, il y aurait environ 5.100 gabonais au Sénégal. Ce sont pour une large partie des étudiants boursiers et non boursiers dans les Écoles et Universités sénégalaises, auxquels il faut rajouter de nombreux stagiaires, des militaires en formation, des entrepreneurs, puis de nombreuses familles qui ont choisi, du fait du mariage, de venir s'installer au Sénégal.

Je m'en voudrais de ne pas saisir cette occasion pour réitérer mes remerciements aux Autorités sénégalaises pour leur soutien considérable à l'égard de cette communauté si nombreuse. Les difficultés auxquelles sont confrontés certains étudiants gabonais et mères de famille qui traversent des situations difficiles relèvent plus du domaine administratif et social, notamment les coûts de la scolarité, plus l'assistance pour l'obtention de la carte d'étranger et pour le renouvellement du passeport. Pour l'ensemble de ces préoccupations, des réponses sont en train d'être trouvées progressivement par l'Ambassade et les autorités compétentes gabonaises, avec la création d'une Direction générale des Gabonais de l'étranger, à l'instar de la Direction en charge des Sénégalais de l'extérieur.