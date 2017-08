Congo-Brazzaville: Marché de change - Bientôt une nouvelle rencontre de crise entre la BCC et les cambistes

Le problème préoccupe au plus grand point la BCC qui est intervenue dernièrement sur le marché de change pour faire baisser le taux de change qui côtoyait déjà le pic de 1 800 FC pour un dollar américain en juillet 2017. Il est question désormais de renforcer le contrôle sur le métier de cambiste qui est pris d'assaut par des débrouillards dont les gradués et autres licenciés au chômage. Le cambisme ne doit pas être le moyen de nouer les deux bouts du mois mais plutôt une activité principale, a rappelé la BCC. Cette instruction vise à mettre fin à la présence des cambistes dans les différents coins de la capitale. De là, certains cambistes l'ont présenté comme une interdiction de la BCC s'appliquant sur le cambisme dans la rue. C'est dans ce climat de méfiance que va se tenir la prochaine rencontre entre la BCC et la Cocam.

