Congo-Brazzaville/Congo-Kinshasa: Eliminatoires Chan 2018 - Les Diables rouges seront reçus par les Léopards ce samedi

Ce samedi, les Diables rouges feront leur troisième déplacement à Kinshasa dans le cadre des éliminatoires du Chan. En 2008 et 2013, ils ont été respectivement battus (0-3) et (1-2). Se qualifier en RDC sera un exploit pour les Diables rouges, dont l'équipe A venait d'échouer (1-3) à Kinshasa dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Can 2019.

La victoire est la seule option pour les locaux pour se qualifier alors que les visiteurs en comptent deux : le premier gagné puis le second contraindre l'adversaire à un nul avec but. « Il n'est toujours pas établi que si vous jouez à domicile vous devez gagner. Il y a des matches antérieurs qui nous l'ont prouvé. Nous savons que nous n'avons rien à perdre... A Kinshasa, nous ne souhaiterons pas encaisser mais plutôt marquer. Celui qui va en guerre n'y vas pas pour perdre », avait commenté Barthélémy Ngatsono en conférence de presse d'après le match aller, précisant que l'objectif du déplacement de Kinshasa reste la qualification.

« Nous allons aborder le match retour de la même façon que lors de notre déplacement à Brazzaville. Nous étions partis pour faire un bon résultat. On voulait obliger les Diables rouges de venir gagner chez nous. Ils sont dans presque cette situation. Je crois que, notre objectif est de se qualifier. Ça ne sera pas facile. C'est du 50-50. On a joué le premier round. Il y a un deuxième qui va arriver. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'on n'a pas pu bien faire à Brazzaville à Kinshasa », déclarait Mwynyi Zahera, le sélectionneur des Léopards locaux.

