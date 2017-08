Congo-Kinshasa: Actualite.cd - Newsforum, nouvelle trouvaille de Patient Ligodi !

Cela fait une année depuis que le site existe. Mais, actualité.cd est déjà une référence dans l'agora médiatique numérique de la RDC, pour plusieurs observateurs. Réalité illustrée notamment, par les propos d'un patron de presse qui disait, il y a peu, "qu'Actualite.cd est né comme un monstre sur l'espace médiatique congolais".

Au nombre d'innovations de ce média en ligne créé par Patient Ligodi le 4 août 2016, il faut désormais citer l'organisation des rencontres inhabituelles mettant face-à-face, en direct, un acteur et des journalistes, des internautes etc. Ce, autour d'un sujet particulier qui préoccupe. C'est cela, à tout dire, ce qu'est une Newsroom.

Et, durant l'année en cours, Actualite.cd a déjà organisé deux rencontres de ce type. Le premier mettait en scène Corneille Nangaa, le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante -CENI-. Le mercredi 26 avril au Centre Wallonie Bruxelles, Actualite.cd a servi cette tête couronnée de l'institution devant organiser les élections en RDC sur un plateau à l'opinion. Hier, ce fut la tenue du deuxième Newsforum.

Loin de la salle Brel du Centre Culturel cher au Royaume de Belgique, c'est à Sultani Hôtel que ces assises ont eu lieu avec Rein Paulsein, le numéro Un de OCHA en République Démocratique du Congo. L'homme qui chapeaute la structure qui gère l'aide humanitaire au pays a fait face aux questions des journalistes d'Actualite.cd et d'autres médias ainsi que celles des internautes qui intervenaient via Twitter, facebook et Whatsapp etc. Il sied de souligner que cette émission pas ordinaire, grand public et plurimédias est diffusée en direct sur Twitter et sur facebook live.

Dixit Ocha

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) affirme que la RDC a enregistré le plus grand nombre de nouveaux déplacements des populations sur les 12 derniers mois. Et, la crise qui sévit au Congo-Kinshasa, à en croire le chef du bureau d'OCHA, n'est semblable à rien qui ait été vu ou vécu ailleurs. OCHA, qui fait face à un problème de financement, estime, par Rein Paulsein, que la meilleure solution à la crise humanitaire en RDC c'est le retour à la paix.