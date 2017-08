Congo-Kinshasa: Kinshasa - La police relance la traque des « Kulunas »

Du côté de la population, on a noté une satisfaction face à cette décision de renforcer la sécurité dans la ville en vue de mettre hors d'état de nuire ces bandits qui terrorisent les quartiers. Celle-ci se rappelle, en effet, la tranquillité qui avait régnait à l'issue des deux phases de l'opération Likofi menée par la police notamment à travers Kinshasa et les autres villes avoisinantes. Mais elle se rappelle certains dérapages enregistrés dans le chef des éléments commis à cette opération. Étant donné que ces dérives ont fait l'objet des critiques que ça soit de la part des ONG des droits de l'Homme, des autorités de la police et du pays que de la communauté internationale, la population espère que des réajustements concret seront opérés en vue d'éviter des faits décriés.

Déjà, il a été noté que la recherche de ces bandits s'opérera avec la collaboration, en plus de la population, des notables des quartiers et des autorités administratives locales dont les chefs des rues. Chaque semaine, a-t-il expliqué, il est programmé des opérations à travers les quartiers de la ville-province. L'Inspecteur de la police/ ville de Kinshasa a, par ailleurs, annoncé la tenue, une fois par mois, d'une réunion qu'il devra diriger, en vue de corriger des erreurs éventuelles qui pourront survenir au cours des opérations.

