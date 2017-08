Congo-Kinshasa: Candidate à l'élection présidentielle / Kinshasa - Monique Mukuna Mutombo s'est enrôlée au centre de l'E.P. Saint Pierre

Dans ce speech d'espoir elle a déclaré : "J'espère bien que nous aurons les élections au mois de décembre. C'est le souhait de tous les Congolais. Mais nous respectons les Institutions qui nous ont promis le calendrier à la fin du mois d'août 2017. Nous espérons et nous attendons". S'adressant de manière particulière aux femmes, elle leur a rappelé leur importance au processus électoral et du droit de vote. " Les mamans ont un grand rôle à jouer. C'est elles aujourd'hui qui doivent montrer la différence.

Sa carte d'électeur à la main, la Candidate d'espoir des Congolais à l'élection présidentielle a livré son impression : "Je montre un exemple d'un acte civique. Je suis venue montrer au peuple de mon pays que nous croyons que la RDC peut changer". Elle a rassuré une foule nombreuse venue l'accompagner que la RDC ne peut changer que lorsque nous avons une carte d'électeur pour que nous puissions avoir un mot à dire pour les futures échéances électorales. "C'est aussi pour montrer à ma base que nous sommes là, que nous existons bel et bien et surtout pour présenter à la face des Congolais et Congolaises qu'il y a un autre mouvement qui a commencé, la "RDC nouvel Horizon".

En présence de plusieurs requérants venus eux aussi remplir leurs devoirs civiques, la Présidente du nouveau Mouvement "RDC Nouvel Horizon" a obtenu sa carte d'électeur, seul document valable qui permet à chaque Congolaise et chaque Congolais d'exercer son droit de vote aux prochaines scrutins. Au sortir du Centre d'inscription, Monique Mutombo n'a pas laissé passer cette aubaine propice sans appeler, une fois de plus, la population congolaise à un enrôlement massif, gage d'une bonne préparation aux élections.

