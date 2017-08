Ce projet prendra en compte la mobilisation des recettes, la création de la chaîne de la dépense et l'accompagnement de la division provinciale de la santé, DPS en sigle, dans l'éradication de la malnutrition. Il se focalisera, en outre, sur l'amélioration de la vie de l'enfant et de la mère afin de chasser la pauvreté de ces catégories des personnes en s'appuyant sur le programme de planification familiale.

En effet, il se pose un problème sérieux de distance et d'accessibilité dans certaines zones de santé tel que BOKO, situé à 122 km et KAZIZI à 716 km de Kenge.

C'est ainsi qu'après avoir déploré l'attitude irresponsable des certaines ONG qui investissent dans la province sans préalablement tenir compte du plan directeur élaboré, à cet effet, par les autorités provinciales, le gouverneur LAROUSSE a demandé à la délégation d'accorder non seulement un soutien à l'ensemble de la zone de santé pour assurer la couverture vaccinale et épidémiologique de la contrée. Mais, aussi, l'approvisionnement en médicaments, la formation du personnel soignant ainsi que la réhabilitation des infrastructures sanitaires de l'ensemble de la province.

Partie de Kinshasa le 12 juillet 2017 à sept heure, la délégation est arrivée à dix heures au pont WAMBA, première étape de sa visité où elle a été accueillie par le docteur KIANGALA, ministre provincial de la santé afin de palper du doigt les réalités ainsi que les problèmes inhérents au fonctionnement et à la gestion de cet important centre de santé. Après avoir présenté leurs civilités à Monsieur LAROUSSE KABULA, Gouverneur de la province du KWANGO, à leur arrivée à KENGE, les membres de la délégation se sont directement mis au travail, en visitant certains centres de santé. Il ressort de la carte postale de la zone de santé de KENGE que sur quatorze, sept zones de santé seulement bénéficient de l'appui de la Banque Mondiale et de SANRU.

Une délégation de la Banque Mondiale conduite par son représentant en RDC, M. N'DIAYE HAMADOU, a séjourné à Kenge, chef-lieu de la province du KWANGO en vue d'évaluer non seulement les activités financées par cette institution dans le secteur de la Santé, mais aussi pour envisager la possibilité d'intervenir dans les domaines connexes susceptibles d'appuyer les projets de la province dans la réduction respectivement de la pauvreté et de la malnutrition enfantine chronique estimée à 45,6 pourcent dépassant ainsi le seuil national évalué à quarante pourcent.

