Le Directeur Général de la Cité du Fleuve a dévoilé un pan entier de l'état d'avancement de ce projet immobilier hier un rêve et devenu, depuis quelques années, réalité. «La cité du Fleuve est un projet des congolais», a-t-il confié.

Robert Choudury estime, par ailleurs, que ce projet anticipe l'émergence de la classe moyenne en République Démocratique du Congo. «Nous anticipons en proposant des logements qui sont adéquats. Les avantages, c'est que nous offrons un bon environnement, nous avons des routes asphaltées, l'eau et l'électricité en continuité, le ramassage des ordures, des logements neufs avec des critères modernes. Nous garantissons une bonne sécurité, chaque appartement à au moins deux parkings, donc on essaie de pallier à toutes les défaillances urbaines qui existent dans le reste de Kinshasa», a-t-il dit.

Avant d'ajouter: « avec un capital initial de 40 millions USD en 2008, cela nous a permis de faire des études techniques et géothermiques jusqu'en 2012 où nous avons livré notre première villa. Aujourd'hui, nous sommes à 120 millions USD de vente de notre produit qui continue de susciter une forte demande». Et, dans l'administration de la Cité du Fleuve plusieurs personnes y croient dur comme fer notamment le délégué commercial Souleymane Kahuka qui, entre autres, s'occupe de la visibilité de cette cité aux milles rêves.

A présent, a révélé Robert Choudury , cet ambitieux projet de créer une ville moderne à côté de la Capitale Kinshasa n'est qu'à 13% d'exécution, soit 500 appartements déjà construits dont 300 livrés et 120 en finition. L'objectif, poursuit-il, c'est de sortir de la terre près de 10 000 habitations.

Parcours

Cependant, la crise économique qui sévit depuis 2016 n'a pas manqué d'affecter ce projet. Selon lui, ce business est basé sur le fait qu'au moins 80% de clients respectent leurs engagements. «Au début, nous avons donné la chance d'acheter le plus longtemps possible. Et donc, des paramètres commerciaux ont été assez généreux. Verser un acompte minimum et de payer sur 2 ans sans intérêts. Ce qu'aucune banque ne faisait.

Nombreux sont les clients qui ont tiré profit de cette opportunité et, après la crise, certains ont commencé à faire défaut. Sur cette lancée, nous avons eu plusieurs incompréhensions et que les premières victimes de cette situation c'est nous-mêmes. Nous avons effectivement un très lourd passif d'arriérés de nos clients que nous essayons d'absorber. La base de financement est donc le cycle de renouvellement des paiements par les clients», explicite-t-il.

L'avenir

La Cité du Fleuve est actuellement occupée par 2 500 personnes qui vivent dans des appartements de 165 m² et dans des villas modernes avec une meilleure qualité de l'environnement et un style de vie beaucoup plus appréciable. Selon le promoteur, il y a beaucoup plus d'enfants dans cette cité qui aiment l'espace de promenade et les parcs des jeux.

Et de préciser : « Notre Nouvel ordre urbain dénommé Cité du Fleuve est venu palier aux défaillances existantes à Kinshasa, relatives au manque des logements adéquats répondant aux normes urbanistiques et de l'habitat. Car chez nous, chaque appartement ou villa est attribué d'un ou deux parkings, des lampes pour se conformer aux nouvelles énergies renouvelables, des routes sont asphaltées et aussi un service urbain ayant la gestion de toute exigence communautaire, entre autres, l'assainissement de la cité au standard moderne ».

Et comme devant toute opportunité, il ne manque pas de faiblesses, Robert Choudury demande au Gouvernement congolais d'accompagner et de défendre ce projet tant au niveau foncier, de l'habitat, de voies d'accès que de l'énergie. Cet accompagnement du pouvoir central, précise-t-il, est indispensable notamment, pour la fourniture de l'électricité où des négociations sont très avancées avec la Société Nationale d'Electricité et le raccordement en eau de la Régideso. Entretemps, la Cité du Fleuve jouit d'une certaine autonomie sur le plan énergétique.