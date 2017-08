Congo-Kinshasa: Crise politique- Divin Mutombo en appelle à la vigilance !

*"Majorité présidentielle comme Opposition congolaise, aucune de ces deux familles politiques n'a de la considération envers le peuple meurtri. Elles ont chacune, des intérêts à sauvegarder au détriment de ce même peuple. C'est pourquoi, invite-t-il, ce dernier à la vigilance, à prendre ses responsabilités et à s'abstenir d'être suiviste des discours politiciens qui n'apportent aucune solution durable". Ce sur ce ton martial que l'Analyste politologue, DIVIN MUTOMBO MWAN'A Godefroid, s'est exprimé à la rédaction du Journal La Prospérité pour manifester son ras-le-bol, face à la crise politique qui sévit la RDC et dont on ne sait pas encore maitriser les contours et trouver une voie de sortie.

Inexorablement, Divin Mutombo, n'épargne personne, en ce compris, les acteurs de la société civile dans le pourrissement de la situation socio-politico-économique du pays. Tous sont mis dans le même sac. Quoi de plus anormal que des membres de l'opposition du hier, aujourd'hui casés, au gouvernement, soient les premiers à couper la connexion internet aux Congolais? S'interroge l'interlocuteur du Quotidien avant-gardiste de Mont-Fleury, La Prospérité.

Pour lui en effet, c'est maintenant ou jamais qu'il va falloir briser l'énigme d'une terminologie, délibérément créé, grâce à la passion des humains.

Pour l'instant, dit-il, trois thèses rivalisent d'ardeurs sur l'agora politique à savoir: primo: ceux qui pensent qu'il faudra un troisième dialogue pour dénouer la crise et prévenir des nouvelles casses et pertes en vies humaines avant même l'organisation des élections.

Secundo: ceux qui préconisent des élections à tout prix avant fin décembre 2017, pour ne pas enfreindre l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre.

Tertio enfin: les tenants d'un troisième dialogue mais, sans la présence de Joseph Kabila et sous la caution de la Communauté Internationale.

Dans l'un ou l'autre cas, l'Analyste politologue met au devant de toute chose "la paix", dans ce sens que sans la paix, il sera difficile de boursicoter et trouver la formule idéale. Il n'est ni pour, ni contre aux intentions manifestées par les uns et les autres. Il n'est pas non plus contre, à ce qu'il y ait l'alternance au pouvoir cette année. Mais, pour quelle finalité, des élections organisées dans le vaille que vaille? Se demande-t-il. En outre, vont-elles résoudre quel problème?

A la question de savoir à qui, attribuer la responsabilité du blocage?

Mutombo Mwan'a Godefroid n'est pas allé par quatre chemins pour stigmatiser les Evêques membres de la CENCO. Si ces derniers n'avaient pas improvisé une trêve à la période charnière de 2016-2017, pendant que la Majorité au pouvoir était placée dos au mur, la crise aurait eu une autre tournure, voire être conjuguée au passé, dit-il.

Que les Evêques reviennent encore à la charge pour appeler le peuple à se mettre débout, dénote d'un manque de persuasion, déplore-t-il.

Ne pensez-vous pas qu'en jouant sur une telle stratégie, les Evêques ont épargné le sang des Congolais?

Ils ont joué bien sûr à l'apaisement mais, c'est en faveur de la Majorité présidentielle. Et pourtant, il y a casses, chaque jour au Congo démocratique. Ceux qui souhaitent des élections sans remplir certaines préalables, se trompent éperdument, affirme-t-il.

Qu'en est-il du CNSA (Comité National de Suivi de l'Accord du 31 décembre 2016)?

C'est une coquille vide ni plus ni moins. Suivi de l'Accord, lequel? Existe-t-il encore? Ou alors, celui qui est torpillé.

Sans toutefois, prêter flanc au pessimisme, Divin Mutombo Mwan'a Godefroid en appelle au peuple congolais de demeurer vigilant, de regarder de bon côté, c'est-à-dire, du côté où se trouvent ses intérêts.