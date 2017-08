Congo-Kinshasa: Nouveau cadre !

Puisque les signaux, indubitables, montrent l'impossibilité de la tenue des élections à fin décembre 2017, raison de pouvoir imaginer un nouveau cadre pour évaluer l'accord qui tombera caduc. Et là, les mêmes questions vont refaire surface notamment, le format, le lieu, la qualité des participants, la durée et l'organe de suivi pour veiller à l'exécution des résolutions qui y seront prises. C'est la trame qui attend les acteurs politiques congolais.

Outre le meeting et la rentrée scolaire, il y a le Conseil National du Travail, qui aura le mérite, si besoin en est, de plancher sur la situation salariale des fonctionnaires et de toutes les autres catégories. Au courant du même mois, la rentrée parlementaire qui relancera la question de l'adoption des lois essentielles et de la loi organique sur le Conseil National de Suivi de l'Accord (CNSA). Et, pendant ce temps, l'on n'attendra de New York, la Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la crise en RDC.

Et, par ailleurs, toute analyse sans complaisance conduit à soutenir que la journée du 4 septembre qui, correspondant à la date de la rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire, sera tributaire de ce qu'aura été le jour de meeting de cette méga plateforme. Point n'est donc besoin de se leurrer. S'il y a des échauffourées, vite tout le monde se blottirait chez soi. Le mois de septembre, en République Démocratique du Congo, va charrier d'autres événements, non de moindres.

Si le lieu et l'heure ne sont pas encore fixés, il reste aussi à se demander si les intéressés ont ou vont obtenir le quitus de l'autorité urbaine de la ville-province de Kinshasa. Ou, au contraire, celle-ci va s'y opposer au motif de l'interdiction qui frappe la tenue des activités politiques dans la ville, ou encore au motif de l'insécurité qui a paralysé toutes les activités dans la capitale le lundi, 7 août dernier, suite aux événements malheureux et sanglants provoqués par les Bundu dia Mayala de Ne Muanda Nsemi.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.