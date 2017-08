Sénégal: Libreville veut "booster" ses échanges avec Dakar

Dakar — Le gouvernement gabonais veut à travers sa "diplomatie économique" promouvoir les échanges économiques et commerciaux avec le Sénégal, a soutenu, jeudi son ambassadeur basé à Dakar, Régis Onanga Ndiaye.

"La diplomatie économique gabonaise telle que voulue par les autorités gabonaises vise à accentuer l'ensemble des échanges commerciaux et économiques existant entre le Sénégal et le Gabon", a-t-il déclaré à l'ouverture du premier Salon de l'entreprenariat et des échanges professionnels des Gabonais au Sénégal.

"L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir booster ces échanges, faire en sorte que le nombre de partenaires et investisseurs sénégalais, mais également de jeunes gabonais au Sénégal, soit de plus en plus nombreux au Gabon. Et qu'on arrive ensemble à créer des joints aventures", a expliqué le diplomate gabonais.

Selon lui, les échange entre le Gabon et le Sénégal sont "multiformes", mais très important sur le plan économique et commercial.

A travers le Salon de l'entreprenariat et des échanges professionnels des Gabonais au Sénégal, "il est question de voir comment renforcer les liens économique entre nos deux pays et le partenariat entre jeunes entrepreneurs gabonais au Sénégal et investisseurs sénégalais au Gabon éventuellement", a-t-il fait savoir.

"Ce Salon est un espace permettant de promouvoir le savoir-faire, et le savoir-être acquis durant nos parcours académiques au sein des différentes universités et écoles supérieures et de nos entreprises respectives", a soutenu pour sa part le représentant des entrepreneurs et professionnels gabonais, Dave Ekang.

Il a ajouté qu'au titre de la coopération entre les deux pays, le Sénégal accueille chaque année de nombreux étudiants gabonais.

"C'est une fierté pour nous de pouvoir exposer auprès de ce public les résultats de nos initiatives entrepreneuriales qui touchent plusieurs secteurs à savoir l'industrie agro-alimentaire, l'industrie du plastique, les BTP, la communication, la restauration, etc.", a-t-il dit.